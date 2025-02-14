Пьяного водителя автобуса задержали в Челябинской области

Под Челябинском сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус «ПАЗ». Проверка показала, что водитель был пьян, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудники областного полка Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области остановили автобус „ПАЗ“ с пассажирами. В ходе проверки документов у водителя замечены признаки опьянения. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, в результате которого факт был подтвержден», — рассказали в областном главке МВД.
Автобус двигался по маршруту «ЧМЗ — Новоказанцево». В салоне были пассажиры. Их пересадили на другой автобус. Водителю грозит штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Днем ранее полицейским Озерска Челябинской области удалось остановить пьяного водителя, только открыв стрельбу по колесам. Ранее его дважды наказывали за вождение без прав.
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