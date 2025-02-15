В ЦИК Абхазии зафиксировали первое нарушение на выборах

Первое нарушение на выборах президента Абхазии зафиксировано на избирательном участке в российском Черкесске. Гражданка республики пыталась проголосовать два раза, но попытка была пресечена сообщил на брифинге глава ЦИК Дмитрий Маршан.
«Да, там было зафиксировано нарушение. Гражданин хотел дважды проголосовать, но участковая комиссия отреагировала, составила акт и не дала нарушить закон», — уточнил Маршан.
После пресечения правонарушения избирательный участок в российском Черкесске продолжил работу в штатном режиме, уточнил глава ЦИК.
Избирательные участки открылись 15 февраля в 8 часов утра на выборах президента в Абхазии. Они будут работать до 20.00. В России два участка, где можно проголосовать — в Москве и Черкесске.
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