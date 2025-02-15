Американская писательница заявила, что родила от Илона Маска: это 13-й ребенок миллиардера

Писательница Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска
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У Илона Маска родился 13 ребенок, об этом заявила писательница Сент-Клер
У Илона Маска родился 13 ребенок, об этом заявила писательница Сент-Клер Фото:

Американская писательница Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера и руководителя департамента эффективности государственного управления США Илона Маска. Это уже 13-й ребенок бизнесмена.

«Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — заявила Сент-Клер. О рождении ребенка от американского бизнесмена она написала в соцсети Х.

Пол и имя новорожденного писательница раскрывать не стала. Женщина рассказала о желании вырастить сына «в нормальной и безопасной среде». Она попросила СМИ уважить частную жизнь новорожденного и воздержаться от агрессивных материалов.

На сегодня известно, что Маск стал отцом 12 раз. Дети бизнесмена от первого брака: сын по имени Невада (родился в 2002 году и погиб в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти), двойняшки, мальчики Гриффин и Ксавьер (родились в 2004 году), тройняшки Дамиан, Саксон и Кай (родились в 2006 году). Дети Маска от третьего брака: сын Экс Эш Эй-Твелв (2020 года рождения), дочь Экза Дарк Сайдерил (2021 года рождения), сын Техно «Тау» Механикус (2023 года рождения).

Известно и о внебрачных детях бизнесмена. В ноябре 2021 года у топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы, для которых Маск стал донором спермы. Позже миллиардер решил, что дети будут носить его фамилию.

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Американская писательница Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера и руководителя департамента эффективности государственного управления США Илона Маска. Это уже 13-й ребенок бизнесмена. «Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — заявила Сент-Клер. О рождении ребенка от американского бизнесмена она написала в соцсети Х. Пол и имя новорожденного писательница раскрывать не стала. Женщина рассказала о желании вырастить сына «в нормальной и безопасной среде». Она попросила СМИ уважить частную жизнь новорожденного и воздержаться от агрессивных материалов. На сегодня известно, что Маск стал отцом 12 раз. Дети бизнесмена от первого брака: сын по имени Невада (родился в 2002 году и погиб в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти), двойняшки, мальчики Гриффин и Ксавьер (родились в 2004 году), тройняшки Дамиан, Саксон и Кай (родились в 2006 году). Дети Маска от третьего брака: сын Экс Эш Эй-Твелв (2020 года рождения), дочь Экза Дарк Сайдерил (2021 года рождения), сын Техно «Тау» Механикус (2023 года рождения). Известно и о внебрачных детях бизнесмена. В ноябре 2021 года у топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы, для которых Маск стал донором спермы. Позже миллиардер решил, что дети будут носить его фамилию.
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