Три участницы из Перми стали победительницами регионального этапа конкурса красоты «Ты уникальная» и получили право участвовать во Всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы, Юлия Пинигина, Полина Головкова и Мария Шеромова будут представлять Пермь на финале, где главный приз составит 1 миллион рублей.
«Пермячка Юлия Пинигина одержала победу в категории „Ты уникальная. Plus size“. Полина Головкова забрала титул „Ты уникальная. Миссис Россия“ в старшей категории, а в младшей категории победу одержала Мария Шеромова. Девушки представят Пермь в финале конкурса в Санкт-Петербурге», — сообщили URA.RU организаторы конкурса.
Конкурс в Перми прошел 13 февраля. Помимо права участия в финале, победительницы получили ваучеры на экскурсионный тур в Турцию и другие подарки от партнеров мероприятия.
Ранее URA.RU рассказывало том, что сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю Анна Смирнова завоевала два титула конкурса красоты «Ты уникальная». Кинолог СИЗО-1 стала обладателем званий «Вторая Вице-Миссис» и «Миссис Впечатление».
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