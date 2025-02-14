14 февраля 2025

Три красотки из Перми поедут представлять город на престижный конкурс в Санкт-Петербург. Фото

Пермячки победили в трех номинациях конкурса красоты «Ты уникальная»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В финале пермские красотки поборются за главный приз в миллион рублей
В финале пермские красотки поборются за главный приз в миллион рублей Фото:

Три участницы из Перми стали победительницами регионального этапа конкурса красоты «Ты уникальная» и получили право участвовать во Всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы, Юлия Пинигина, Полина Головкова и Мария Шеромова будут представлять Пермь на финале, где главный приз составит 1 миллион рублей.

«Пермячка Юлия Пинигина одержала победу в категории „Ты уникальная. Plus size“. Полина Головкова забрала титул „Ты уникальная. Миссис Россия“ в старшей категории, а в младшей категории победу одержала Мария Шеромова. Девушки представят Пермь в финале конкурса в Санкт-Петербурге», — сообщили URA.RU организаторы конкурса.

Конкурс в Перми прошел 13 февраля. Помимо права участия в финале, победительницы получили ваучеры на экскурсионный тур в Турцию и другие подарки от партнеров мероприятия.

Ранее URA.RU рассказывало том, что сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю Анна Смирнова завоевала два титула конкурса красоты «Ты уникальная». Кинолог СИЗО-1 стала обладателем званий «Вторая Вице-Миссис» и «Миссис Впечатление».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три участницы из Перми стали победительницами регионального этапа конкурса красоты «Ты уникальная» и получили право участвовать во Всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы, Юлия Пинигина, Полина Головкова и Мария Шеромова будут представлять Пермь на финале, где главный приз составит 1 миллион рублей. «Пермячка Юлия Пинигина одержала победу в категории „Ты уникальная. Plus size“. Полина Головкова забрала титул „Ты уникальная. Миссис Россия“ в старшей категории, а в младшей категории победу одержала Мария Шеромова. Девушки представят Пермь в финале конкурса в Санкт-Петербурге», — сообщили URA.RU организаторы конкурса. Конкурс в Перми прошел 13 февраля. Помимо права участия в финале, победительницы получили ваучеры на экскурсионный тур в Турцию и другие подарки от партнеров мероприятия. Ранее URA.RU рассказывало том, что сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю Анна Смирнова завоевала два титула конкурса красоты «Ты уникальная». Кинолог СИЗО-1 стала обладателем званий «Вторая Вице-Миссис» и «Миссис Впечатление».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...