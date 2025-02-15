Песков высказался об освобождении россиянина из плена ХАМАС

Москва признательна руководству ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Москве приветствуют освобождение россиянина Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — сказал Песков. Его заявление цитирует ТАСС.
Ранее благодарность выразил также МИД РФ. Представители министерства поблагодарили Палестину, Катар и Египет за содействие.
Труфанов находился в плену ХАМАС с 2023 года. Его близких освободили раньше. Историю мужчины читайте в большом материале URA.RU.
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