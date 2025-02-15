Песков высказался об освобождении россиянина из плена ХАМАС

Песков: Москва признательна ХАМАС за освобождение россиянина из плена
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Москва признательна за освобождение россиянина, сообщил Дмитрий Песков 15 февраля
Москва признательна за освобождение россиянина, сообщил Дмитрий Песков 15 февраля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Москва признательна руководству ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«В Москве приветствуют освобождение россиянина Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — сказал Песков. Его заявление цитирует ТАСС.

Ранее благодарность выразил также МИД РФ. Представители министерства поблагодарили Палестину, Катар и Египет за содействие. 

Труфанов находился в плену ХАМАС с 2023 года. Его близких освободили раньше. Историю мужчины читайте в большом материале URA.RU.

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Москва признательна руководству ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.   «В Москве приветствуют освобождение россиянина Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — сказал Песков. Его заявление цитирует ТАСС. Ранее благодарность выразил также МИД РФ. Представители министерства поблагодарили Палестину, Катар и Египет за содействие.  Труфанов находился в плену ХАМАС с 2023 года. Его близких освободили раньше. Историю мужчины читайте в большом материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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