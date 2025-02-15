Абхазия объяснила депортацию гражданина, ехавшего на выборы через Сочи

В Абхазии отреагировали на депортацию гражданина республики из Сочи в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданин Абхазии, ехавший выбирать президента через Сочи, депортирован российскими властями в Турцию
Гражданин Абхазии, ехавший выбирать президента через Сочи, депортирован российскими властями в Турцию Фото:

Депортация гражданина Абхазии из Сочи в Турцию — это внутреннее дело России. МИД республики выяснит, в чем причина такого решения, рассказали в ЦИК в ответ на вопрос журналистов о гражданине, который якобы хотел проголосовать на выборах президента и был задержан в РФ.

«Ехал он на голосование или нет — нам неизвестно, но это наш гражданин. Мы связались с посольством Абхазии в России, чтобы они выяснили, в чем причина депорта и какие обвинения ему предъявлены. Мы держим связь с послом Абхазии в России по этому вопросу», — сказал глава ЦИК Дмитрий Маршан.

Член центризбиркома Алиас Брандзия уточнил корреспонденту URA.RU, что гражданин Абхазии, у которого был еще и турецкий паспорт, хотел въехать на историческую родину, но в аэропорту Сочи был задержан, и, вероятнее всего, будет возвращен в Турцию, уточнил он и подчеркнул, что это внутреннее дело России и ее юрисдикция. Брандзия также выразил уверенность, что российские правоохранители задержали его не просто так, на то могли быть веские основания.

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Депортация гражданина Абхазии из Сочи в Турцию — это внутреннее дело России. МИД республики выяснит, в чем причина такого решения, рассказали в ЦИК в ответ на вопрос журналистов о гражданине, который якобы хотел проголосовать на выборах президента и был задержан в РФ. «Ехал он на голосование или нет — нам неизвестно, но это наш гражданин. Мы связались с посольством Абхазии в России, чтобы они выяснили, в чем причина депорта и какие обвинения ему предъявлены. Мы держим связь с послом Абхазии в России по этому вопросу», — сказал глава ЦИК Дмитрий Маршан. Член центризбиркома Алиас Брандзия уточнил корреспонденту URA.RU, что гражданин Абхазии, у которого был еще и турецкий паспорт, хотел въехать на историческую родину, но в аэропорту Сочи был задержан, и, вероятнее всего, будет возвращен в Турцию, уточнил он и подчеркнул, что это внутреннее дело России и ее юрисдикция. Брандзия также выразил уверенность, что российские правоохранители задержали его не просто так, на то могли быть веские основания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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