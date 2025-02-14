В Перми выбран новый подрядчик долгостроя на Карпинского

В Перми сменился подрядчик строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а. Об этом в своих соцсетях сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома. Смена подрядчика не самый простой процесс, но совместными усилиями мы решили эту задачу. В понедельник встретимся на стройплощадке с новым подрядчиком для передачи объекта. Мы завершим этот дом, в любом случае», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Подрядчику строительства многоквартирных домов по улице Карпинского 110 и 110а ОО «Жилстрой» было внесено представление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!