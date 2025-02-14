14 февраля 2025

В Перми выбран новый подрядчик долгостроя на Карпинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошлый подрядчик неоднократно срывал сроки строительства
Прошлый подрядчик неоднократно срывал сроки строительства Фото:

В Перми сменился подрядчик строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а. Об этом в своих соцсетях сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома. Смена подрядчика не самый простой процесс, но совместными усилиями мы решили эту задачу. В понедельник встретимся на стройплощадке с новым подрядчиком для передачи объекта. Мы завершим этот дом, в любом случае», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Подрядчику строительства многоквартирных домов по улице Карпинского 110 и 110а ОО «Жилстрой» было внесено представление.

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В Перми сменился подрядчик строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а. Об этом в своих соцсетях сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома. Смена подрядчика не самый простой процесс, но совместными усилиями мы решили эту задачу. В понедельник встретимся на стройплощадке с новым подрядчиком для передачи объекта. Мы завершим этот дом, в любом случае», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало о том, что прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Подрядчику строительства многоквартирных домов по улице Карпинского 110 и 110а ОО «Жилстрой» было внесено представление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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