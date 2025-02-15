Зеленский не поверил своим ушам, узнав о скорой встрече Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский удивился, узнав о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что переговоры могут состояться в Саудовской Аравии в конце февраля, писали американские СМИ.
«Мы об этом не говорили. Я увидел, что кто-то говорит о встрече в Саудовской Аравии. Я не знаю что это», — сказал Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина» в telegram-канале.
По его словам, надо привыкнуть к тому, что Украине стали указывать где ей находиться. Это не серьезный разговор, добавил Зеленский.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии. В состав делегации также войдут советники по нацбезопасности.
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