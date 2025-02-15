Зеленский не поверил своим ушам, узнав о скорой встрече Путина и Трампа

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Зеленский прокомментировал встречу Путина и Трампа
Зеленский прокомментировал встречу Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский удивился, узнав о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что переговоры могут состояться в Саудовской Аравии в конце февраля, писали американские СМИ. 

«Мы об этом не говорили. Я увидел, что кто-то говорит о встрече в Саудовской Аравии. Я не знаю что это», — сказал Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина» в telegram-канале. 

По его словам, надо привыкнуть к тому, что Украине стали указывать где ей находиться. Это не серьезный разговор, добавил Зеленский. 

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии. В состав делегации также войдут советники по нацбезопасности.

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Украинский лидер Владимир Зеленский удивился, узнав о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что переговоры могут состояться в Саудовской Аравии в конце февраля, писали американские СМИ.  «Мы об этом не говорили. Я увидел, что кто-то говорит о встрече в Саудовской Аравии. Я не знаю что это», — сказал Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина» в telegram-канале.  По его словам, надо привыкнуть к тому, что Украине стали указывать где ей находиться. Это не серьезный разговор, добавил Зеленский.  Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии. В состав делегации также войдут советники по нацбезопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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