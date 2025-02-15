Bloomberg назвал время и место скорой встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«По словам осведомленных источников, высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для потенциального саммита лидеров, который состоится уже в конце месяца», — сообщил Bloomberg. Отмечается, что в состав делегации, вероятней всего, войдут советники по национальной безопасности.
По словам источников издания, власти Саудовской Аравии пригласили представителей из США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. Переговоры планирует провести советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед Аль-Айбан.
Ранее российский лидер провел телефонный полуторачасовой разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил американский лидер, он уже отдал распоряжение по подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Трамп также не нашел ничего ужасного в том, чтобы обсудить судьбу Украины без Зеленского.
Организация переговоров России и США по конфликту на Украине находится на стадии проработки деталей и формирования списка участников. По мнению Bloomberg Путин уже формирует мощную «команду тяжеловесов».
Как отметили в Кремле, Путин и Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести беседу на территории третьей стороны. Cейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд.
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