Bloomberg назвал время и место скорой встречи Путина и Трампа

Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля
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Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, чтобы обсудить Украину, в конце февраля, пишет Bloomberg
Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, чтобы обсудить Украину, в конце февраля, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«По словам осведомленных источников, высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для потенциального саммита лидеров, который состоится уже в конце месяца», — сообщил Bloomberg. Отмечается, что в состав делегации, вероятней всего, войдут советники по национальной безопасности.

По словам источников издания, власти Саудовской Аравии пригласили представителей из США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. Переговоры планирует провести советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед Аль-Айбан.

Ранее российский лидер провел телефонный полуторачасовой разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил американский лидер, он уже отдал распоряжение по подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Трамп также не нашел ничего ужасного в том, чтобы обсудить судьбу Украины без Зеленского.

Организация переговоров России и США по конфликту на Украине находится на стадии проработки деталей и формирования списка участников. По мнению Bloomberg Путин уже формирует мощную «команду тяжеловесов».

Как отметили в Кремле, Путин и Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести беседу на территории третьей стороны. Cейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд.

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «По словам осведомленных источников, высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для потенциального саммита лидеров, который состоится уже в конце месяца», — сообщил Bloomberg. Отмечается, что в состав делегации, вероятней всего, войдут советники по национальной безопасности. По словам источников издания, власти Саудовской Аравии пригласили представителей из США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. Переговоры планирует провести советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед Аль-Айбан. Ранее российский лидер провел телефонный полуторачасовой разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил американский лидер, он уже отдал распоряжение по подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Трамп также не нашел ничего ужасного в том, чтобы обсудить судьбу Украины без Зеленского. Организация переговоров России и США по конфликту на Украине находится на стадии проработки деталей и формирования списка участников. По мнению Bloomberg Путин уже формирует мощную «команду тяжеловесов». Как отметили в Кремле, Путин и Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести беседу на территории третьей стороны. Cейчас рассматривается вариант провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а именно — в Эр-Рияд.
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