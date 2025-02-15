Весь состав Еврокомиссии приедет в Киев на годовщину СВО

Депутат Гончаренко*: 24 февраля в Киев приедет весь состав Европейской комиссии
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Зеленский в годовщину СВО будет встречать гостей из Европы
Зеленский в годовщину СВО будет встречать гостей из Европы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Весь состав Европейской комиссии посетит Киев 24 февраля. Об этом заявил сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ).

«24 февраля в Киев приедет весь состав Европейской комиссии», — заявил Гончаренко. Информацию скором сборе европейцев в Киеве он выложил в своем telegram-канале.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны, объявив о начале специальной военной операции на территории Украины. 24 числа — день годовщины начала СВО. ВС РФ вот уже почти три года продолжают освобождать населенные пункты, стремясь достичь заявленных российских лидером целей.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он пригласил западных лидеров в Киев 24 февраля, на третьею годовщину спецоперации. 

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Весь состав Европейской комиссии посетит Киев 24 февраля. Об этом заявил сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ). «24 февраля в Киев приедет весь состав Европейской комиссии», — заявил Гончаренко. Информацию скором сборе европейцев в Киеве он выложил в своем telegram-канале. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны, объявив о начале специальной военной операции на территории Украины. 24 числа — день годовщины начала СВО. ВС РФ вот уже почти три года продолжают освобождать населенные пункты, стремясь достичь заявленных российских лидером целей. Ранее глава Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он пригласил западных лидеров в Киев 24 февраля, на третьею годовщину спецоперации.  *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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