В Челябинске выставили на продажу советский одномоторный самолет-истребитель Як-3. Искусственно состаренную крылатую машину предлагают приобрести в качестве памятника или симулятора-аттракциона за 7,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Як-3 на памятник. Являлся лучшим иcтребитeлем во Второй миpoвoй вoйнe. Окрашен в цветовой гамме 1944 года. Иcкусственнo состаpeн. Bозмoжнo пеpeоборудoвать под aттрaкциoн — cимулятор воздушных боев», — говорится на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что работает с частными лицами, с бюджетными организациями и по безналичному расчету. Он готов изготовить полномасштабные макеты военной техники на постамент для памятников и реконструкций. В профиле у продавца есть коллекционные автомобили 30-х годов прошлого века.
Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте на продажу выставили танк Т-34 за 5 млн рублей. Соответствующее объявление также появилось на площадке интернет-объявлений.
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