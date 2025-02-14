14 февраля 2025

В Челябинске продают военный самолет на памятник. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство самолета-амфибии "Орион". Тюмень, кабина самолета, малая авиация
Советский самолет предлагают переоборудовать под памятник либо аттракцион Фото:

В Челябинске выставили на продажу советский одномоторный самолет-истребитель Як-3. Искусственно состаренную крылатую машину предлагают приобрести в качестве памятника или симулятора-аттракциона за 7,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Як-3 на памятник. Являлся лучшим иcтребитeлем во Второй миpoвoй вoйнe. Окрашен в цветовой гамме 1944 года. Иcкусственнo состаpeн. Bозмoжнo пеpeоборудoвать под aттрaкциoн — cимулятор воздушных боев», — говорится на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что работает с частными лицами, с бюджетными организациями и по безналичному расчету. Он готов изготовить полномасштабные макеты военной техники на постамент для памятников и реконструкций. В профиле у продавца есть коллекционные автомобили 30-х годов прошлого века.

Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте на продажу выставили танк Т-34 за 5 млн рублей. Соответствующее объявление также появилось на площадке интернет-объявлений.

Военный самолет реализуют в Челябинске за 7,5 млн рублей
Военный самолет реализуют в Челябинске за 7,5 млн рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске выставили на продажу советский одномоторный самолет-истребитель Як-3. Искусственно состаренную крылатую машину предлагают приобрести в качестве памятника или симулятора-аттракциона за 7,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Як-3 на памятник. Являлся лучшим иcтребитeлем во Второй миpoвoй вoйнe. Окрашен в цветовой гамме 1944 года. Иcкусственнo состаpeн. Bозмoжнo пеpeоборудoвать под aттрaкциoн — cимулятор воздушных боев», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что работает с частными лицами, с бюджетными организациями и по безналичному расчету. Он готов изготовить полномасштабные макеты военной техники на постамент для памятников и реконструкций. В профиле у продавца есть коллекционные автомобили 30-х годов прошлого века. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте на продажу выставили танк Т-34 за 5 млн рублей. Соответствующее объявление также появилось на площадке интернет-объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...