15 февраля 2025

Глава МИД США попросил Лаврова о телефонном разговоре

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МИД США позвонил российским коллегам
МИД США позвонил российским коллегам Фото:

Глава министерства иностранных дел США  Марко Рубио попросил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о телефонном разговоре. Звонок состоялся 15 февраля, сообщают СМИ. 

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США», — сообщают РИА Новости. Подробности переговоров пока неизвестны. 

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Глава министерства иностранных дел США  Марко Рубио попросил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о телефонном разговоре. Звонок состоялся 15 февраля, сообщают СМИ.  «По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США», — сообщают РИА Новости. Подробности переговоров пока неизвестны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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