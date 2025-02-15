Глава МИД США попросил Лаврова о телефонном разговоре

МИД США позвонил российским коллегам
Глава министерства иностранных дел США Марко Рубио попросил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о телефонном разговоре. Звонок состоялся 15 февраля, сообщают СМИ.
«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США», — сообщают РИА Новости. Подробности переговоров пока неизвестны.
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