Politico: команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию решать судьбу Украины

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и посланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. Об этом сообщает Politico.
«Советник по национальной безопасности Майк Уолтц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Виткоффу, посланнику президента на Ближнем Востоке, в ближайшие дни, чтобы начать переговоры о прекращении конфликта», — пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планом. Специальный посланник Трампа на переговорах между Украиной и Россией Кит Келлог не будет присутствовать.
Официальные лица также заявили, что не планируют присоединяться к переговорам представителей других крупных европейских держав. Других подробностей, в том числе о том, какие украинские или российские переговорщики будут принимать участие, не было.
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