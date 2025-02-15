15 февраля 2025

Politico: команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию решать судьбу Украины

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Представители Трампа отправились на переговоры о конце конфликта
Представители Трампа отправились на переговоры о конце конфликта Фото:

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и посланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. Об этом сообщает Politico. 

«Советник по национальной безопасности Майк Уолтц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Виткоффу, посланнику президента на Ближнем Востоке, в ближайшие дни, чтобы начать переговоры о прекращении конфликта», — пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планом. Специальный посланник Трампа на переговорах между Украиной и Россией Кит Келлог не будет присутствовать.

Официальные лица также заявили, что не планируют присоединяться к переговорам представителей других крупных европейских держав. Других подробностей, в том числе о том, какие украинские или российские переговорщики будут принимать участие, не было. 

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Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и посланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. Об этом сообщает Politico.  «Советник по национальной безопасности Майк Уолтц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Виткоффу, посланнику президента на Ближнем Востоке, в ближайшие дни, чтобы начать переговоры о прекращении конфликта», — пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планом. Специальный посланник Трампа на переговорах между Украиной и Россией Кит Келлог не будет присутствовать. Официальные лица также заявили, что не планируют присоединяться к переговорам представителей других крупных европейских держав. Других подробностей, в том числе о том, какие украинские или российские переговорщики будут принимать участие, не было. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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