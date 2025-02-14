Путин показал Трампу, на какие уступки не готова Россия

Президент Владимир Путин показал американскому коллеге Дональду Трампу, что Россия не готова на уступки территорий. На встрече с губернатором Михаилом Развожаевым российский лидер заявил, что Севастополь всегда был особым городом, а в современных условиях его значение возросло. Как объяснили эксперты URA.RU, глава государства провел целую серию встреч с руководителями приграничных регионов, чтобы поддержать их работу в тяжелых условиях обстрелов и диверсий со стороны ВСУ, а также послать сигнал миру, что Россия не отступит ни на шаг и сохранит за собой новые регионы и Крым.
Путин на встрече с Развожаевым 14 февраля заслушал подробный доклад главы региона о развитии города-героя за последние пять лет. В начале встречи губернатор отметил, что с 2019 года живет с семьей в Севастополе. Руководитель субъекта рассказал о социально-экономической ситуации в городе, исполнении нацпроектов. Отдельного внимания заслужили вопросы подготовки школьных учителей, строительства новых детских садов и поликлиник. В конце встречи Развожаев попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок.
«В этом году в сентябре в Севастополе состоятся выборы губернатора. Впереди очень много задач, по поводу которых я чувствую личную ответственность. И, в случае если вы одобрите, я хотел бы при поддержке партии „Единая Россия“ принять участие в предстоящих выборах и, если меня поддержат севастопольцы, для меня будет большой честью продолжить служить городу-герою Севастополю», — обратился губернатор к главе государства.
Президент отметил, что Севастополь «всегда играл особую роль и занимал особое место в жизни страны» и его значение для России в современных условиях возросло. За последние годы в городе «немало, если не сказать много» сделано под руководством Развожаева, отметил глава государства.
“Я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие”, — обозначил позицию президент.
Встречи Путина с главами регионов, которые подвергаются обстрелам ВСУ, показали Трампу, что Россия не готова уступать территории, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Президент с начала февраля успел встретиться с главой ДНР Денисом Пушилиным, исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, 13 февраля согласовал выдвижение губернатора Брянской области Александра Богомаза на третий срок, поддержал Вячеслава Шапшу, чью Калужскую область атакуют дронами, отметил собеседник URA.RU. По его мнению, эти встречи особенно важны после противоречащих заявлений президента США, когда он сперва исключал возвращение Украины к границам 2014 года, а затем допускал, что Киев может вернуть какие-то территории.
“Встреча Путина подтвердила позиции Развожаева, с вероятностью 99% его переизберут, президент его поддержал. Прифронтовые регионы в целом важны для нас в преддверии будущих переговоров с США. Конечно нужно минимизировать ущерб, который наносится людям. Но это еще и демонстрация того, что мы не отступим ни на шаг. У нас есть ДНР и ее будет возглавлять тот же самый Пушилин на тех же основаниях. Сколько бы там украинцы не заходили в те или иные регионы, они останутся и будут нашими”, — заявил политолог.
Работа в приграничных территориях требует от губернаторов хороших навыков антикризисного управления из-за регулярно возникающих проблем, связанных с диверсиями и обстрелами, отметил член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. По его мнению, внимание президента к этим регионам важно для глав субъектов в столь непростой ситуации. Поддержка российского лидера нужна и Севастополю, особому региону для страны, добавил политолог.
«За почти 11 лет с воссоединения с Россией в Севастополе сменилось несколько губернаторов. Развожаев, пожалуй, — самый удачный выбор, потому что при нем начала налаживаться не только социальная, но и экономическая жизнь региона. Достаточно много было сделано, решается проблема с водой, создали нормальную коммуникацию как внутри города, так и с Симферополем, столицей Крыма», — поделился Максимов.
Развожаев смог стать своим в Севастополе, что удается далеко не каждому, отметил доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Киселев. «Севастополь — очень своеобразный по настроению и ментальности населения город. Развожаеву удалось сломать присущее для севастопольцев, да и крымчан, предупреждение по отношению к „варягам“, приезжим руководителям. Он находит общий язык с жителями города, лидерами общественного мнения. Я не скажу, что все идеально и нет каких-то проблем, но в Севастополе реально существует общественно-политическая жизнь и роль губернатора в этом довольно велика, нет равнодушных людей и мы можем это только приветствовать», — рассказал крымовед.
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