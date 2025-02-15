Журналистка Fox News: Украину не позвали на мирные переговоры

Украинские чиновники оказались не в курсе мирных переговоров
Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджайя в X.
«Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что украинская сторона „не была приглашена и не проинформирована“ о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии», — сообщила в Нана Саджайя. Подробности пока не известны.
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