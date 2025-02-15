15 февраля 2025

Журналистка Fox News: Украину не позвали на мирные переговоры

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Украинские чиновники оказались не в курсе мирных переговоров
Украинские чиновники оказались не в курсе мирных переговоров Фото:

Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджайя в X. 

«Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что украинская сторона „не была приглашена и не проинформирована“ о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии», — сообщила в Нана Саджайя. Подробности пока не известны. 

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Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию, куда отправились представители президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджайя в X.  «Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что украинская сторона „не была приглашена и не проинформирована“ о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии», — сообщила в Нана Саджайя. Подробности пока не известны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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