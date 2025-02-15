Криминальный авторитет и убийство в 00-х: что известно про обыски у экс-полковников «Альфы»

Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски в особняках бывших полковников спецподразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова. Это связано с расследованием убийств двух женщин в начале 2000-х в поселке Лазаревском, Сочи. Про ход обысков, упоминание в деле криманльного авторитета и чем известны бойцы «Альфы» — в материале URA.RU.
Ход обысков
Обыски в особняках бывших офицеров «Альфы» начались рано утром. Оперативники разделились на группы для одновременного обыска дома Игоря Ворошилина в Солнечногорском районе и особняка Сергея Неразникова в Мытищинском районе Подмосковья. Учитывая боевой опыт «альфовцев», обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД. После завершения обысков полковники были допрошены, и следственные действия продолжались весь день.
Кто такой Виктор Власов
Виктор Власов, известный как Кириллыч, — бывший сотрудник ГАИ, осужденный за изнасилование. Он переехал в Сочи из Казахстана в конце 90-х. По данным следствия, он создал криминальную группировку из боксеров, которая вскоре захватила контроль над поселком Лазаревское. Кириллыч установил связи с местными криминальными авторитетами и администрацией, а его племянник работал в местной милиции. Группировка контролировала значительное количество недвижимости в регионе.
Почему обыски проходили именно у сотрудников «Альфы»
Интерес следствия к офицерам «Альфы» возник из-за подозрений, что гостиница на улице Ушакова, 16, принадлежавшая одной из убитых женщин, сейчас находится в собственности Игоря Ворошилина. Оба полковника — Ворошилин и Неразников — являются ветеранами подразделения «А» Центра спецназначения ФСБ и имеют значительный опыт в боевых операциях. Ворошилин возглавляет охранное предприятие «Альфа — Преторианец», а Неразников — президент группы предприятий безопасности «Альфа-Легион».
Чем известны Игорь Ворошилин и Сергей Неразников
Сергей Неразников попал служить в подразделение «А» Центра спецназначения ФСБ после окончания Бабушкинского пограничного училища в 1994 году. Первая его боевая операция была в Буденновске летом 1995 года, где банда террористов Шамиля Басаева захватила сотни заложников, которых удерживали в здании больницы, рассказал сам боец в интервью журналу «Спецназ России». Неразников прошел обе чеченские кампании, «Норд-Ост» (2002 год), захват южнокорейских туристов на Васильевском спуске террористом-одиночкой в октябре 1995 года. В 2004 году он перевелся в дежурную службу Центра специального назначения ФСБ России, а вышел в запас в 2010-ом.
Про Игоря Ворошилина известно не так много. Он служил в подразделении «А» Центра спецназначения ФСБ на рубеже веков. Участвовал в освобождении южнокорейских туристов на Васильевском спуске, захваченными террористом-одиночкой в октябре 1995 года.
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