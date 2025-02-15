RTVI: в особняках экс-офицеров «Альфы» проходят обыски по делу об убийствах женщин в Сочи

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ обыскали особняки экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова по подозрению в причастности к убийству девушек в Сочи. Как передают СМИ, расправу мог организовать местный криминальный авторитет.
«Обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД... После их завершения полковники Неразников и Ворошилин были допрошены», — сообщает RTVI. Отмечается, что после этого следственные действия продолжались целый день.
Обыски провели в связи с расследованием убийств двух женщин в начале 2000-х годов поселке Лазаревском(пригород Сочи). Преступления были совершены членами группировки местного криминального авторитета Виктора Власова по прозвищу Кириллыч. Он был арестован еще в октябре 2023 года.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ ожидается.
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