RTVI: в особняках экс-офицеров «Альфы» проходят обыски по делу об убийствах женщин в Сочи

RTVI: в подмосковных домах экс-полковников группы «Альфа» прошли обыски
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Силовики обыскали дома бывших офицеров «Альфы»
Силовики обыскали дома бывших офицеров «Альфы» Фото:

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ обыскали особняки экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова по подозрению в причастности к убийству девушек в Сочи. Как передают СМИ, расправу мог организовать местный криминальный авторитет.

«Обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД... После их завершения полковники Неразников и Ворошилин были допрошены», — сообщает RTVI. Отмечается, что после этого следственные действия продолжались целый день.

Обыски провели в связи с расследованием убийств двух женщин в начале 2000-х годов поселке Лазаревском(пригород Сочи). Преступления были совершены членами группировки местного криминального авторитета Виктора Власова по прозвищу Кириллыч. Он был арестован еще в октябре 2023 года.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ ожидается.

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Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ обыскали особняки экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова по подозрению в причастности к убийству девушек в Сочи. Как передают СМИ, расправу мог организовать местный криминальный авторитет. «Обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД... После их завершения полковники Неразников и Ворошилин были допрошены», — сообщает RTVI. Отмечается, что после этого следственные действия продолжались целый день. Обыски провели в связи с расследованием убийств двух женщин в начале 2000-х годов поселке Лазаревском(пригород Сочи). Преступления были совершены членами группировки местного криминального авторитета Виктора Власова по прозвищу Кириллыч. Он был арестован еще в октябре 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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