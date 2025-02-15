Украина предложил США свои яйца

WP: Украина готова отправлять в США крупные партии яиц ради поддержки Вашингтона

16 февраля 2025 в 04:48 Размер текста - 17 +

Украина предложила США куриные яйца в обмен на дальнейшую поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украина выразила готовность поставлять в США крупные партии яиц для поддержки американского рынка, который сталкивается с дефицитом этой продукции. Такое предложение было сделано Киевом в шутливой форме в контексте дальнейшей поддержки от Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post. «Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США. Включая, как сказал чиновник, крупную партию украинских яиц», — сообщает газета. По сведениям издания, Украина хорошо осведомлена о значительном росте цен на яйца на американском рынке. Как сообщало URA.RU ранее, в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. В частности, по его словам, Киев очень медленно получал военное оснащение. В частности, озабоченность по поводу истощения ресурсов Литвы в результате оказания помощи Украине выразил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина выразила готовность поставлять в США крупные партии яиц для поддержки американского рынка, который сталкивается с дефицитом этой продукции. Такое предложение было сделано Киевом в шутливой форме в контексте дальнейшей поддержки от Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post. «Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США. Включая, как сказал чиновник, крупную партию украинских яиц», — сообщает газета. По сведениям издания, Украина хорошо осведомлена о значительном росте цен на яйца на американском рынке. Как сообщало URA.RU ранее, в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. В частности, по его словам, Киев очень медленно получал военное оснащение. В частности, озабоченность по поводу истощения ресурсов Литвы в результате оказания помощи Украине выразил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис.