Украина предложил США свои яйца

Украина выразила готовность поставлять в США крупные партии яиц для поддержки американского рынка, который сталкивается с дефицитом этой продукции. Такое предложение было сделано Киевом в шутливой форме в контексте дальнейшей поддержки от Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post.
«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США. Включая, как сказал чиновник, крупную партию украинских яиц», — сообщает газета. По сведениям издания, Украина хорошо осведомлена о значительном росте цен на яйца на американском рынке.
Как сообщало URA.RU ранее, в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. В частности, по его словам, Киев очень медленно получал военное оснащение. В частности, озабоченность по поводу истощения ресурсов Литвы в результате оказания помощи Украине выразил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис.
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Украина выразила готовность поставлять в США крупные партии яиц для поддержки американского рынка, который сталкивается с дефицитом этой продукции. Такое предложение было сделано Киевом в шутливой форме в контексте дальнейшей поддержки от Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post. «Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США. Включая, как сказал чиновник, крупную партию украинских яиц», — сообщает газета. По сведениям издания, Украина хорошо осведомлена о значительном росте цен на яйца на американском рынке. Как сообщало URA.RU ранее, в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. В частности, по его словам, Киев очень медленно получал военное оснащение. В частности, озабоченность по поводу истощения ресурсов Литвы в результате оказания помощи Украине выразил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис.