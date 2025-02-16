В Абхазии через две недели проведут второй тур президентских выборов

В Абхазии через две недели пройдет второй тур президентских выборов, как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. Поводом для проведения повторного голосования стало отсутствие абсолютного большинства голосов у кандидатов в первом туре.
"Ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для избрания в первом туре количества голосов, поэтому будет проводиться повторное голосование", — передает "Интерфакс" слова Маршана. Кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба примут участие во втором туре.
По словам Маршана, предварительные итоги первого тура выборов будут обнародованы ЦИКом в воскресенье, 16 февраля. Это позволит общественности оценить расклад сил между кандидатами перед следующим этапом выборов.
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