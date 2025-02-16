В Абхазии через две недели проведут второй тур президентских выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии
Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии Фото:

В Абхазии через две недели пройдет второй тур президентских выборов, как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. Поводом для проведения повторного голосования стало отсутствие абсолютного большинства голосов у кандидатов в первом туре.

"Ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для избрания в первом туре количества голосов, поэтому будет проводиться повторное голосование", — передает "Интерфакс" слова Маршана. Кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба примут участие во втором туре.

По словам Маршана, предварительные итоги первого тура выборов будут обнародованы ЦИКом в воскресенье, 16 февраля. Это позволит общественности оценить расклад сил между кандидатами перед следующим этапом выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Абхазии через две недели пройдет второй тур президентских выборов, как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. Поводом для проведения повторного голосования стало отсутствие абсолютного большинства голосов у кандидатов в первом туре. "Ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для избрания в первом туре количества голосов, поэтому будет проводиться повторное голосование", — передает "Интерфакс" слова Маршана. Кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба примут участие во втором туре. По словам Маршана, предварительные итоги первого тура выборов будут обнародованы ЦИКом в воскресенье, 16 февраля. Это позволит общественности оценить расклад сил между кандидатами перед следующим этапом выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...