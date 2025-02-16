Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил войска стран НАТО в попытке проникновения на территорию Украины под видом миротворческой миссии. Он считает, что альянсу нечего делать на украинской территории.
«Войска стран НАТО пытаются под прикрытием якобы миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины», — сказал Смирнов РИА Новости. Он уточнил, что в ситуации, когда США не принимают во внимание интересы европейских стран, активно участвующих в антироссийской коалиции, основные европейские игроки, такие как Франция и Великобритания, вынуждены принимать любые предложения, чтобы сохранить свою роль в разрешении украинского конфликта.
Смирнов также подчеркнул, что натовским военным нечего делать на украинской территории. Он считает, что они не должны находиться там ни под каким предлогом.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ в Покровске обратились к НАТО с просьбой о введении войск на украинскую территорию. Украинский лидер Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что если Украина не станет членом НАТО, тогда ей необходимо будет создать армию численностью в 1,5 миллиона человек.
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