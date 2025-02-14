Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек вместо вступления в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что если Украина не станет членом НАТО, тогда ей необходимо будет создать армию численностью в 1,5 миллиона человек. Его слова приводит Интерфакс-Украина.
«Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО. Они считают, что ей не место в НАТО, потому что это эскалация с русскими. <...> Если Украину не будут брать в альянс, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 млн человек», — цитирует Зеленского украинское агентство.
Зеленский также добавил, что Украина готова к обсуждению различных аспектов безопасности и обороны, включая возможные гарантии безопасности и размещение иностранных контингентов. Он подчеркнул открытость к диалогу.
В настоящий момент украинский глава прибыл в Мюнхен (Германия), где должны собраться представители США, Украины и России. Однако в МИД РФ уточнили, что российское министерство не позвали на переговоры. До этого между лидерами РФ и Штатов состоялся телефонный разговор. В ходже него Трамп согласился с тем, что Украину не следует принимать в НАТО.
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