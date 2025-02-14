Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек вместо вступления в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский заявил, что ему нужна армия в 1,5 миллиона человек
Владимир Зеленский заявил, что ему нужна армия в 1,5 миллиона человек Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что если Украина не станет членом НАТО, тогда ей необходимо будет создать армию численностью в 1,5 миллиона человек. Его слова приводит Интерфакс-Украина. 

«Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО. Они считают, что ей не место в НАТО, потому что это эскалация с русскими. <...> Если Украину не будут брать в альянс, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 млн человек», — цитирует Зеленского украинское агентство.

Зеленский также добавил, что Украина готова к обсуждению различных аспектов безопасности и обороны, включая возможные гарантии безопасности и размещение иностранных контингентов. Он подчеркнул открытость к диалогу. 

В настоящий момент украинский глава прибыл в Мюнхен (Германия), где должны собраться представители США, Украины и России. Однако в МИД РФ уточнили, что российское министерство не позвали на переговоры. До этого между лидерами РФ и Штатов состоялся телефонный разговор. В ходже него Трамп согласился с тем, что Украину не следует принимать в НАТО. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что если Украина не станет членом НАТО, тогда ей необходимо будет создать армию численностью в 1,5 миллиона человек. Его слова приводит Интерфакс-Украина.  «Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО. Они считают, что ей не место в НАТО, потому что это эскалация с русскими. <...> Если Украину не будут брать в альянс, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 млн человек», — цитирует Зеленского украинское агентство. Зеленский также добавил, что Украина готова к обсуждению различных аспектов безопасности и обороны, включая возможные гарантии безопасности и размещение иностранных контингентов. Он подчеркнул открытость к диалогу.  В настоящий момент украинский глава прибыл в Мюнхен (Германия), где должны собраться представители США, Украины и России. Однако в МИД РФ уточнили, что российское министерство не позвали на переговоры. До этого между лидерами РФ и Штатов состоялся телефонный разговор. В ходже него Трамп согласился с тем, что Украину не следует принимать в НАТО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...