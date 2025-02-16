Reuters: Европа не будет создавать армию

Создание единой европейской армии в ответ России не будет осуществлено. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это заявление было сделано на фоне призывов главы Украины Владимира Зеленского к формированию таких вооруженных сил для усиления оборонной способности Европы.
«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — заявил Сикорский, его слова приводит агентство Reuters. Однако он выразил поддержку идее развития собственного оборонного потенциала Европы в рамках Европейского союза.
Помимо этого, министр обозначил, что ЕС в настоящее время занимается формированием усиленной бригады, которая будет способствовать укреплению оборонной мощи региона. Также Сикорский подтвердил, что присутствие польских войск на территории Украины не рассматривается, поскольку основной задачей Польши в рамках НАТО является защита собственного восточного фланга.
Ранее Зеленский выступил с заявлением о необходимости значительного увеличения военной поддержки со стороны западных стран. Он указал на потребность в отправке на Украину крупного военного контингента. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Киеву требуется не менее ста тысяч военнослужащих, а не пять-семь тысяч, как могло предполагаться ранее.
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