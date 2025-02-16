Президент обманул население на миллионы долларов, запустив мем-коин

Лидер Аргентины Милей обманул население с помощью мем-коинов
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В Аргентине настаивают на импичменте Хавьера Милея
В Аргентине настаивают на импичменте Хавьера Милея Фото:

Оппозиционная партия Аргентины «Союз за родину» выступила с инициативой об импичменте президента страны Хавьера Милея. Причиной этого стали обвинения в его участии в мошенничестве, связанном с криптовалютой мем-коин, сообщает партия.

«Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента», — написали на официальной странице «Союза за родину» в соцсети Х. По словам представителей партии, преступление, в которое вовлечен Милей и которое связано с мошенничеством в сфере криптовалют, представляет собой чрезвычайно серьезное нарушение.

Раньше президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X пост об одной из криптовалют. Это вызвало ее кратковременный рост стоимости, за которым последовало падение. Согласно изданию Perfil, этот пост вызвал негативную реакцию в отношении президента, так как многие инвесторы вложились в данную валюту и понесли убытки. Позже Милей удалил свое сообщение, объяснив, что он не был достаточно информирован о деталях данного криптовалютного проекта.

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Оппозиционная партия Аргентины «Союз за родину» выступила с инициативой об импичменте президента страны Хавьера Милея. Причиной этого стали обвинения в его участии в мошенничестве, связанном с криптовалютой мем-коин, сообщает партия. «Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента», — написали на официальной странице «Союза за родину» в соцсети Х. По словам представителей партии, преступление, в которое вовлечен Милей и которое связано с мошенничеством в сфере криптовалют, представляет собой чрезвычайно серьезное нарушение. Раньше президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X пост об одной из криптовалют. Это вызвало ее кратковременный рост стоимости, за которым последовало падение. Согласно изданию Perfil, этот пост вызвал негативную реакцию в отношении президента, так как многие инвесторы вложились в данную валюту и понесли убытки. Позже Милей удалил свое сообщение, объяснив, что он не был достаточно информирован о деталях данного криптовалютного проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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