Почему президента Абхазии не смогли выбрать с первого раза

На выборах главы Абхазии никто не набрал нужного количества голосов для победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Абхазии через две недели проведут второй тур президентских выборов
В Абхазии через две недели проведут второй тур президентских выборов Фото:

На выборах президента Абхазии пройдет второй тур, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. По его словам, такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре.

«А в четыре утра в видео, записанном в ЦИК, Маршан заявил, что никто из кандидатов не преодолел порог и придется проводить второй тур выборов», — передает информацию корреспондент URA.RU. Это означает, что избиратели снова придут на участки, чтобы сделать свой выбор между двумя кандидатами.

Второй тур выборов президента Абхазии пройдет через две недели. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. ЦИК объявит предварительные результаты первого тура выборов в воскресенье, 16 февраля.

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На выборах президента Абхазии пройдет второй тур, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. По его словам, такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре. «А в четыре утра в видео, записанном в ЦИК, Маршан заявил, что никто из кандидатов не преодолел порог и придется проводить второй тур выборов», — передает информацию корреспондент URA.RU. Это означает, что избиратели снова придут на участки, чтобы сделать свой выбор между двумя кандидатами. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет через две недели. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. ЦИК объявит предварительные результаты первого тура выборов в воскресенье, 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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