Почему президента Абхазии не смогли выбрать с первого раза

На выборах президента Абхазии пройдет второй тур, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан. По его словам, такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре.
«А в четыре утра в видео, записанном в ЦИК, Маршан заявил, что никто из кандидатов не преодолел порог и придется проводить второй тур выборов», — передает информацию корреспондент URA.RU. Это означает, что избиратели снова придут на участки, чтобы сделать свой выбор между двумя кандидатами.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет через две недели. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. ЦИК объявит предварительные результаты первого тура выборов в воскресенье, 16 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.