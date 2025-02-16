На будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта Россия будет учитывать дефицит суверенитета Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия на будущих переговорах по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале. Он добавил, что при обсуждении с Киевом необходимо каждый раз иметь в виду эти факторы, поскольку прошлые договоренности, например, по стамбульским бумагам, не были выполнены. Песков подчеркнул, что если одна сторона не исполняет свои обязательства, то верить в будущие договоренности становится сложно.
Согласно американским СМИ, Украина должна смириться с тем, что переговоры о завершении конфликта будут вести США и Россия без ее участия. В статье National Interest утверждается, что решения, принятые лидерами этих стран, будут обязательны для Украины.
Спецпосланник США Кит Келлог отметил, что Европа не будет участвовать в переговорах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу, что привело к призыву премьера Польши Дональда Туска к созданию собственного плана. Эксперты отмечают формирование новой политической реальности в отношениях между США и их европейскими союзниками с повышением давления на Брюссель, передает RT.
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