В Кремле рассказали, как будут проходить следующие переговоры по Украине

Песков: Россия учтет дефицит суверенитета Украины на будущих переговорах
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Если одна сторона не выполняет обязательства, верить в будущие договоренности трудно, заявил Песков
Если одна сторона не выполняет обязательства, верить в будущие договоренности трудно, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта Россия будет учитывать дефицит суверенитета Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия на будущих переговорах по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале. Он добавил, что при обсуждении с Киевом необходимо каждый раз иметь в виду эти факторы, поскольку прошлые договоренности, например, по стамбульским бумагам, не были выполнены. Песков подчеркнул, что если одна сторона не исполняет свои обязательства, то верить в будущие договоренности становится сложно.

Согласно американским СМИ, Украина должна смириться с тем, что переговоры о завершении конфликта будут вести США и Россия без ее участия. В статье National Interest утверждается, что решения, принятые лидерами этих стран, будут обязательны для Украины.

Спецпосланник США Кит Келлог отметил, что Европа не будет участвовать в переговорах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу, что привело к призыву премьера Польши Дональда Туска к созданию собственного плана. Эксперты отмечают формирование новой политической реальности в отношениях между США и их европейскими союзниками с повышением давления на Брюссель, передает RT.

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На будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта Россия будет учитывать дефицит суверенитета Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия на будущих переговорах по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале. Он добавил, что при обсуждении с Киевом необходимо каждый раз иметь в виду эти факторы, поскольку прошлые договоренности, например, по стамбульским бумагам, не были выполнены. Песков подчеркнул, что если одна сторона не исполняет свои обязательства, то верить в будущие договоренности становится сложно. Согласно американским СМИ, Украина должна смириться с тем, что переговоры о завершении конфликта будут вести США и Россия без ее участия. В статье National Interest утверждается, что решения, принятые лидерами этих стран, будут обязательны для Украины. Спецпосланник США Кит Келлог отметил, что Европа не будет участвовать в переговорах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу, что привело к призыву премьера Польши Дональда Туска к созданию собственного плана. Эксперты отмечают формирование новой политической реальности в отношениях между США и их европейскими союзниками с повышением давления на Брюссель, передает RT.
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