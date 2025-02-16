Единственный наблюдатель из России раскрыл, как прошли выборы в Абхазии

Депутат Бабурин: выборы в Абхазии прошли без нарушений
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Бабурин призвал абхазцев не превращать протесты в привычку
Бабурин призвал абхазцев не превращать протесты в привычку Фото:

Выборы президента в Абхазии прошли без нарушений. Люди активно принимали участие в голосовании. Об этом сообщил депутат Госдумы и единственный наблюдатель из РФ Сергей Бабурин. 

«Я удовлетворен тем, что все прошло без нарушений, способных поставить под сомнение итоги выборов. Достойно вели себя штабы кандидатов. Четко было организованы: процедура и подсчет голосов», — заявил Бабурин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также высоко оценил организацию процесса и подчеркнул, что отсутствие победы в первом туре отражает реальную картину политической полярности в республике, что соответствует признакам демократии. По его мнению, если бы победил Бадра Гунба, это могло бы привести к осложнениям из-за несогласия оппозиции.

Бабурин отметил высокий уровень избирательной активности, добавив, что на всех участках, где он был, всегда было много голосующих. Он поблагодарил за организацию работы наблюдателей и выразил надежду на спокойную атмосферу во втором туре. Депутат также призвал абхазцев не превращать традицию недовольства сменой президентов в привычку, а вместо этого проявлять уважение к сторонникам и противникам каждого президента. Бабурин отметил, что как председатель Международного славянского союз, он не является официальным представителем России, но готов быть наблюдателем во втором туре, если его график позволит.

Досрочное голосование в Абхазии прошло 15 февраля. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому было решено провести второй тур 1 марта. В ЦИК республики отметили, что по итогам первого дня явка составила 69%, это около 99 000 человек. В России в этот день были открыты избирательные пункты в Москве и Черкесске. 

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Выборы президента в Абхазии прошли без нарушений. Люди активно принимали участие в голосовании. Об этом сообщил депутат Госдумы и единственный наблюдатель из РФ Сергей Бабурин.  «Я удовлетворен тем, что все прошло без нарушений, способных поставить под сомнение итоги выборов. Достойно вели себя штабы кандидатов. Четко было организованы: процедура и подсчет голосов», — заявил Бабурин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также высоко оценил организацию процесса и подчеркнул, что отсутствие победы в первом туре отражает реальную картину политической полярности в республике, что соответствует признакам демократии. По его мнению, если бы победил Бадра Гунба, это могло бы привести к осложнениям из-за несогласия оппозиции. Бабурин отметил высокий уровень избирательной активности, добавив, что на всех участках, где он был, всегда было много голосующих. Он поблагодарил за организацию работы наблюдателей и выразил надежду на спокойную атмосферу во втором туре. Депутат также призвал абхазцев не превращать традицию недовольства сменой президентов в привычку, а вместо этого проявлять уважение к сторонникам и противникам каждого президента. Бабурин отметил, что как председатель Международного славянского союз, он не является официальным представителем России, но готов быть наблюдателем во втором туре, если его график позволит. Досрочное голосование в Абхазии прошло 15 февраля. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому было решено провести второй тур 1 марта. В ЦИК республики отметили, что по итогам первого дня явка составила 69%, это около 99 000 человек. В России в этот день были открыты избирательные пункты в Москве и Черкесске. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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