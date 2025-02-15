15 февраля 2025

В Абхазии раскрыли итоговую явку на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу после закрытия участков члены комиссии вскрыли урны и начали подсчет голосов
Сразу после закрытия участков члены комиссии вскрыли урны и начали подсчет голосов Фото:

В выборах президента Абхазии приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике, подтвердил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге с журналистами.

«По данным на 19:30 по всей Абхазии проголосовало около 95 тысяч человек. Явка по республике в целом составила 65%. В Сухуме в совокупности приняли участие в выборах 59% избирателей, а в Сухумском районе — около 70%. По Гагрскому зафиксирована явка в 62,5%. В Гудаутском районе проголосовало почти 70%. В Гульрипшском районе проголосовало почти 65%, а в Очамчирском — 66,5%, в Ткварчельском районе — 63%», — сообщил Маршан.

Явка избирателей в стране из года в год в целом не меняется, дополнил член ЦИК Алиас Брандзия. Он уточнил, что в 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году, подчеркнул он.

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В выборах президента Абхазии приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике, подтвердил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге с журналистами. «По данным на 19:30 по всей Абхазии проголосовало около 95 тысяч человек. Явка по республике в целом составила 65%. В Сухуме в совокупности приняли участие в выборах 59% избирателей, а в Сухумском районе — около 70%. По Гагрскому зафиксирована явка в 62,5%. В Гудаутском районе проголосовало почти 70%. В Гульрипшском районе проголосовало почти 65%, а в Очамчирском — 66,5%, в Ткварчельском районе — 63%», — сообщил Маршан. Явка избирателей в стране из года в год в целом не меняется, дополнил член ЦИК Алиас Брандзия. Он уточнил, что в 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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