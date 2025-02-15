В Абхазии раскрыли итоговую явку на выборах президента

В выборах президента Абхазии приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике, подтвердил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге с журналистами.
«По данным на 19:30 по всей Абхазии проголосовало около 95 тысяч человек. Явка по республике в целом составила 65%. В Сухуме в совокупности приняли участие в выборах 59% избирателей, а в Сухумском районе — около 70%. По Гагрскому зафиксирована явка в 62,5%. В Гудаутском районе проголосовало почти 70%. В Гульрипшском районе проголосовало почти 65%, а в Очамчирском — 66,5%, в Ткварчельском районе — 63%», — сообщил Маршан.
Явка избирателей в стране из года в год в целом не меняется, дополнил член ЦИК Алиас Брандзия. Он уточнил, что в 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году, подчеркнул он.
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