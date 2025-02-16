В процессе предварительных переговоров, касающихся урегулирования конфликта на Украине, необходимо сосредоточиться на перевооружении Киева и осуществлении давления на Россию. Такую точку зрения на Мюнхенской конференции по безопасности выразил президент Финляндии Александр Стубб.
«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию», — передает слова Стубба РИА Новости. Он добавил, что это позволит Киеву начать переговоры с сильной позиции, а также обозначил важность введения санкций против РФ и замораживания активов. Стубб отметил, что первой фазой будет перевооружение, после чего наступит второй этап — прекращение огня.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон является ключевым партнером Москвы в урегулировании украинского конфликта, передает «Царьград». Путин отмечал, что компромисс можно достичь с любой стороной, но для этого необходимо легитимизировать процесс подписания документов, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, не имеет права на это без отмены своего указа о запрете переговоров с Россией.
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