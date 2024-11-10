10 ноября 2024

WP: Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога с Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщают источники, близкие к ситуации.

В ходе разговора Дональд Трамп призвал Владимира Путина не обострять вооруженный конфликт на Украине. «Не обострять», — посоветовал Трамп Путину, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе. Об этом утверждает один из собеседников Washington Post.

Переговоры стали первым официальным общением между двумя лидерами после победы Трампа на выборах. В ходе разговора обсуждалось достижение мира на континенте, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога для скорейшего разрешения конфликта на Украине, отмечают источники.

Ранее Путин подтвердил свою готовность к диалогу с Трампом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет о вопросах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того Путин во время своего выступления на форуме «Валдай» отметил, что заявления Трампа о желании завершить украинский конфликт заслуживают внимания.

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Избранный президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщают источники, близкие к ситуации. В ходе разговора Дональд Трамп призвал Владимира Путина не обострять вооруженный конфликт на Украине. «Не обострять», — посоветовал Трамп Путину, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе. Об этом утверждает один из собеседников Washington Post. Переговоры стали первым официальным общением между двумя лидерами после победы Трампа на выборах. В ходе разговора обсуждалось достижение мира на континенте, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога для скорейшего разрешения конфликта на Украине, отмечают источники. Ранее Путин подтвердил свою готовность к диалогу с Трампом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет о вопросах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того Путин во время своего выступления на форуме «Валдай» отметил, что заявления Трампа о желании завершить украинский конфликт заслуживают внимания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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