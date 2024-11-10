WP: Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщают источники, близкие к ситуации.
В ходе разговора Дональд Трамп призвал Владимира Путина не обострять вооруженный конфликт на Украине. «Не обострять», — посоветовал Трамп Путину, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе. Об этом утверждает один из собеседников
Переговоры стали первым официальным общением между двумя лидерами после победы Трампа на выборах. В ходе разговора обсуждалось достижение мира на континенте, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога для скорейшего разрешения конфликта на Украине, отмечают источники.
Ранее Путин подтвердил свою готовность к диалогу с Трампом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет о вопросах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того Путин во время своего выступления на форуме «Валдай» отметил, что заявления Трампа о желании завершить украинский конфликт заслуживают внимания.
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