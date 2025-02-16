The Guardian рассказало, что будет с ВСУ через несколько месяцев

К лету ВСУ могут оказаться в затруднительном положении, если прекратится военная помощь США. Об этом сообщили источники в Киеве.
«По словам нескольких источников в Киеве, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США», — говорится в материале газеты The Guardian. Там добавили, что украинские силы сталкиваются с проблемами, такими как дезертирство и недостаток новых солдат.
Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных больших потерях на поле боя без американских поставок. Президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что при новой администрации помощи Украине, вероятно, следует ожидать меньше. Он также подписал указ о приостановке помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике США, что может отразиться на финансировании для Украины и Тайваня, передает RT.
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