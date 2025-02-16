The Guardian рассказало, что будет с ВСУ через несколько месяцев

The Guardian: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США
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ВСУ сталкиваются с дезертирством и нехваткой новых солдат, пишет The Guardian
ВСУ сталкиваются с дезертирством и нехваткой новых солдат, пишет The Guardian Фото:
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К лету ВСУ могут оказаться в затруднительном положении, если прекратится военная помощь США. Об этом сообщили источники в Киеве.

«По словам нескольких источников в Киеве, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США», — говорится в материале газеты The Guardian. Там добавили, что украинские силы сталкиваются с проблемами, такими как дезертирство и недостаток новых солдат.

Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных больших потерях на поле боя без американских поставок. Президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что при новой администрации помощи Украине, вероятно, следует ожидать меньше. Он также подписал указ о приостановке помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике США, что может отразиться на финансировании для Украины и Тайваня, передает RT.

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К лету ВСУ могут оказаться в затруднительном положении, если прекратится военная помощь США. Об этом сообщили источники в Киеве. «По словам нескольких источников в Киеве, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США», — говорится в материале газеты The Guardian. Там добавили, что украинские силы сталкиваются с проблемами, такими как дезертирство и недостаток новых солдат. Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных больших потерях на поле боя без американских поставок. Президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что при новой администрации помощи Украине, вероятно, следует ожидать меньше. Он также подписал указ о приостановке помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике США, что может отразиться на финансировании для Украины и Тайваня, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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