Драка в машине и тайное видео: что произошло в пятом выпуске шоу «Выжить в Самарканде»

В пятом выпуске шоу «Выжить в Самарканде» выбыла Саша Сухорукова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу «Выжить в Самарканде» ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Шоу «Выжить в Самарканде» ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото:

На ТНТ продолжает выходить экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Каждую неделю команды «народников» и «звезд» проходят тяжелейшие испытания ради десяти миллионов рублей. URA.RU рассказывает, что произошло в пятой серии.

Участники шоу «Выжить в Самарканде»

Шоу «Выжить в Самарканде» ведут гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля. Участниками же стали как обычные люди, так и знаменитости. Они поделены на две команды: «народники» и «звезды». За главный приз соревнуются:

Звезды:

  • Алексей Щербаков;
  • Ольга Серябкина;
  • Павел Мамаев;
  • Артем Калайджян;
  • Остап Солдатов;
  • Евгений Давлетшин;
  • Вячеслав Чепурченко;
  • Торнике Квитатиани.

Народники:

  • Сергей Завгороднев;
  • Ангелина Татарченкова;
  • Любовь Оленина;
  • Андрей Зубенко;
  • Александр Арзанов;
  • Александра Сухорукова.

Что произошло в пятом выпуске «Выжить в Самарканде»

Драка на пути к испытанию

В самом начале выпуска между Евгением и Остапом началась потасовка. Участники подрались прямо в машине по пути к Утяшевой. После мужчины рассказаи ведущей причину ссоры. Как оказалось, еще до проекта Сухорукова начала подговаривать «народников» голосовать за Андрея. Но в последний момент Саша и Остап внезапно проголосовали против Евгения, из-за чего он посчитал их лицемерами.

В итоге, когда все тайные сговоры участников вскрылись, команда едва не подралась вновь. Андрей с Остапом оставались в шаге до потасовки, но Лейсан успокоила «народников» и призвала их дальше играть честно.

Упущенное преимущество

Перед большим испытанием Павел Воля собрал Славу и Женю. Им нужно было угадать, как команды распределили роли между другими участниками: кого назвали «самым ярким», кого — «манипулятором» и так далее. На кону было преимущество, но ни одна из команд его так и не получила.

Большое испытание

В пятом выпуске большое испытание получило название «Небо и земля». Участникам предстояло прыгать по батутам от первой платформы до последней. Та команда, которая быстрее пройдет полосу испытаний, получит право заселиться в виллу. В итоге «народники» прошли испытание за 3 минуты 22 секунды и заработали ночевку в горы, а «звезды» — за 2 минуты 14 секунд, и обеспечили себе ночь на вилле.

Голосование в пятом выпуске «Выжить в Самарканде»

На церемонии голосования Саша Сухорукова решила пойти как самовыдвиженец от «народников». В «звездной» команде большинство участников ополчились на Славу Чепурченко и проголосовали за него. В итоге именно они пошли на малое испытание.

Также Павел Воля показал участникам видео про слив информации. Как оказалось, Сухорукова встретила Торнике и рассказала ему имя победителя. А Торнике уже поделился информацией со всеми остальными.

Кто выбыл из шоу «Выжить в Самарканде» в пятом выпуске

Первой игрой стала «Незабываемая десятка» — участникам предстояло запомнить последовательность из десяти картинок. В этом испытании победила Саша. Во второй игре, «Узбекский банкир», игроки избавлялись от своих монет — здесь победителем оказался уже Слава.

Третьей, решающей игрой, стал «Волшебный шар». Участники втыкали острые карандаши в коробку с хрупким предметом. Саше Сухоруковой не повезло — участница сразу же проиграла и покинула проект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ТНТ продолжает выходить экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Каждую неделю команды «народников» и «звезд» проходят тяжелейшие испытания ради десяти миллионов рублей. URA.RU рассказывает, что произошло в пятой серии. Участники шоу «Выжить в Самарканде» Шоу «Выжить в Самарканде» ведут гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля. Участниками же стали как обычные люди, так и знаменитости. Они поделены на две команды: «народники» и «звезды». За главный приз соревнуются: Звезды: Народники: Что произошло в пятом выпуске «Выжить в Самарканде» Драка на пути к испытанию В самом начале выпуска между Евгением и Остапом началась потасовка. Участники подрались прямо в машине по пути к Утяшевой. После мужчины рассказаи ведущей причину ссоры. Как оказалось, еще до проекта Сухорукова начала подговаривать «народников» голосовать за Андрея. Но в последний момент Саша и Остап внезапно проголосовали против Евгения, из-за чего он посчитал их лицемерами. В итоге, когда все тайные сговоры участников вскрылись, команда едва не подралась вновь. Андрей с Остапом оставались в шаге до потасовки, но Лейсан успокоила «народников» и призвала их дальше играть честно. Упущенное преимущество Перед большим испытанием Павел Воля собрал Славу и Женю. Им нужно было угадать, как команды распределили роли между другими участниками: кого назвали «самым ярким», кого — «манипулятором» и так далее. На кону было преимущество, но ни одна из команд его так и не получила. Большое испытание В пятом выпуске большое испытание получило название «Небо и земля». Участникам предстояло прыгать по батутам от первой платформы до последней. Та команда, которая быстрее пройдет полосу испытаний, получит право заселиться в виллу. В итоге «народники» прошли испытание за 3 минуты 22 секунды и заработали ночевку в горы, а «звезды» — за 2 минуты 14 секунд, и обеспечили себе ночь на вилле. Голосование в пятом выпуске «Выжить в Самарканде» На церемонии голосования Саша Сухорукова решила пойти как самовыдвиженец от «народников». В «звездной» команде большинство участников ополчились на Славу Чепурченко и проголосовали за него. В итоге именно они пошли на малое испытание. Также Павел Воля показал участникам видео про слив информации. Как оказалось, Сухорукова встретила Торнике и рассказала ему имя победителя. А Торнике уже поделился информацией со всеми остальными. Кто выбыл из шоу «Выжить в Самарканде» в пятом выпуске Первой игрой стала «Незабываемая десятка» — участникам предстояло запомнить последовательность из десяти картинок. В этом испытании победила Саша. Во второй игре, «Узбекский банкир», игроки избавлялись от своих монет — здесь победителем оказался уже Слава. Третьей, решающей игрой, стал «Волшебный шар». Участники втыкали острые карандаши в коробку с хрупким предметом. Саше Сухоруковой не повезло — участница сразу же проиграла и покинула проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...