Драка в машине и тайное видео: что произошло в пятом выпуске шоу «Выжить в Самарканде»

На ТНТ продолжает выходить экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Каждую неделю команды «народников» и «звезд» проходят тяжелейшие испытания ради десяти миллионов рублей. URA.RU рассказывает, что произошло в пятой серии.
Участники шоу «Выжить в Самарканде»
Шоу «Выжить в Самарканде» ведут гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля. Участниками же стали как обычные люди, так и знаменитости. Они поделены на две команды: «народники» и «звезды». За главный приз соревнуются:
Звезды:
- Алексей Щербаков;
- Ольга Серябкина;
- Павел Мамаев;
- Артем Калайджян;
- Остап Солдатов;
- Евгений Давлетшин;
- Вячеслав Чепурченко;
- Торнике Квитатиани.
Народники:
- Сергей Завгороднев;
- Ангелина Татарченкова;
- Любовь Оленина;
- Андрей Зубенко;
- Александр Арзанов;
- Александра Сухорукова.
Что произошло в пятом выпуске «Выжить в Самарканде»
Драка на пути к испытанию
В самом начале выпуска между Евгением и Остапом началась потасовка. Участники подрались прямо в машине по пути к Утяшевой. После мужчины рассказаи ведущей причину ссоры. Как оказалось, еще до проекта Сухорукова начала подговаривать «народников» голосовать за Андрея. Но в последний момент Саша и Остап внезапно проголосовали против Евгения, из-за чего он посчитал их лицемерами.
В итоге, когда все тайные сговоры участников вскрылись, команда едва не подралась вновь. Андрей с Остапом оставались в шаге до потасовки, но Лейсан успокоила «народников» и призвала их дальше играть честно.
Упущенное преимущество
Перед большим испытанием Павел Воля собрал Славу и Женю. Им нужно было угадать, как команды распределили роли между другими участниками: кого назвали «самым ярким», кого — «манипулятором» и так далее. На кону было преимущество, но ни одна из команд его так и не получила.
Большое испытание
В пятом выпуске большое испытание получило название «Небо и земля». Участникам предстояло прыгать по батутам от первой платформы до последней. Та команда, которая быстрее пройдет полосу испытаний, получит право заселиться в виллу. В итоге «народники» прошли испытание за 3 минуты 22 секунды и заработали ночевку в горы, а «звезды» — за 2 минуты 14 секунд, и обеспечили себе ночь на вилле.
Голосование в пятом выпуске «Выжить в Самарканде»
На церемонии голосования Саша Сухорукова решила пойти как самовыдвиженец от «народников». В «звездной» команде большинство участников ополчились на Славу Чепурченко и проголосовали за него. В итоге именно они пошли на малое испытание.
Также Павел Воля показал участникам видео про слив информации. Как оказалось, Сухорукова встретила Торнике и рассказала ему имя победителя. А Торнике уже поделился информацией со всеми остальными.
Кто выбыл из шоу «Выжить в Самарканде» в пятом выпуске
Первой игрой стала «Незабываемая десятка» — участникам предстояло запомнить последовательность из десяти картинок. В этом испытании победила Саша. Во второй игре, «Узбекский банкир», игроки избавлялись от своих монет — здесь победителем оказался уже Слава.
Третьей, решающей игрой, стал «Волшебный шар». Участники втыкали острые карандаши в коробку с хрупким предметом. Саше Сухоруковой не повезло — участница сразу же проиграла и покинула проект.
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