Зеленский: я никогда не приму никаких решений между США и Россией

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на мирное соглашение, заключенное США и Россией без участия Украины. По его словам, все решения по конфликту на прямую должны приниматься при участии Киева.
«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — заявил Зеленский в программе «Встреча с прессой». Его слова приводит NBC News. Он добавил. что этот конфликт на прямую касается Украины, так как в ней погибают множество ее жителей.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией без участия Украины. Однако Зеленскому эта идея не понравилась. Он выразил свою готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, когда это станет возможным. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по завершению украинского конфликта должны вестись при участии Киева, передает деловое издание «Взгляд».
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