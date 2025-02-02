Зеленский обиделся, что его не позовут на переговоры Путина и Трампа по миру

Зеленский: переговоры России и США не приведут к результатам без участия Украины
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Зеленский прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Зеленский прокомментировал переговоры Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией не приведут к результатам без участия Украины. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Путин сигнализирует, что хочет говорить, но не с нами, а с Трампом, с Америкой. Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно», — сообщил Зеленский. Пост опубликован в его telegram-канале.

По словам украинского президента, его встреча с Трампом якобы должна пройти раньше, чем переговоры США и России. На ней Зеленский хочет обсудить способы прекращения конфликта.

Ранее РФ неоднократно предлагала Украине сесть за стол переговоров. Однако Киев постоянно отказывался. На данный момент российско-американская встреча еще не назначена, но президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным кризис на Украине.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией не приведут к результатам без участия Украины. Об этом он написал в своих соцсетях. «Путин сигнализирует, что хочет говорить, но не с нами, а с Трампом, с Америкой. Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно», — сообщил Зеленский. Пост опубликован в его telegram-канале. По словам украинского президента, его встреча с Трампом якобы должна пройти раньше, чем переговоры США и России. На ней Зеленский хочет обсудить способы прекращения конфликта. Ранее РФ неоднократно предлагала Украине сесть за стол переговоров. Однако Киев постоянно отказывался. На данный момент российско-американская встреча еще не назначена, но президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным кризис на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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