Стороны переговоров по Украине направились в Эр-Рияд: кого позвали на встречу, позиции участников

На этой неделе президент США Дональд Трамп провел «очень продуктивный» телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Трамп выразил готовность к началу переговоров «немедленно». Сообщается, что американский лидер вместе со своей командой уже направился в Саудовскую Аравию для встречи с российскими и украинскими переговорщиками. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев на обсуждение не позвали. Что известно о возможных переговорах в Эр-Рияд — в материале URA.RU.
Кто будет на возможных переговорах
По сообщениям издания Politico, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправились в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров с участием российских и украинских делегаций. Отмечается, что Кит Келлог, специальный посланник Трампа, в этих переговорах участия не примет.
Кроме того, американские официальные лица подчеркнули, что в переговорах не предвидится участие представителей других крупных европейских стран. Детали относительно того, кто будет представлять российскую и украинскую стороны в диалоге, пока не раскрыты.
Будет ли личная встреча Путина и Трампа
Трамп упомянул о возможности личной встречи с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшее время, хоть и подчеркнул, что официальное решение по этому поводу еще не было принято. «Мы думаем, что, вероятно, встретимся в Саудовской Аравии, это будет первая встреча», — передает слова Трампа The Economic Times. Дональд Трамп также отметил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман окажет поддержку этим обсуждениям, учитывая активное участие королевства в последних дипломатических инициативах.
Пригласили ли Украину на мирные переговоры
По информации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, представители Киева не примут участие в предстоящих возможных переговорах между Россией и США, которые запланированы в Саудовской Аравии. Подоляк заявил, что на данный момент нет предметов для обсуждения. О том, что Украину не пригласили на встречу в Эр-Рияд, также сообщила журналистка Fox News Нана Саджайя в сообщении на своей странице в соцсети X.
Как Штаты смогут решить конфликт
В ходе подготовки к российско-украинским переговорам Кит Келлогг выразил мнение, что для завершения конфликта Москве придется сделать значительные уступки. На Мюнхенской конференции по безопасности он подчеркнул, что ключевыми аспектами любого соглашения станут территориальные вопросы и возможный отказ от использования военной силы.
«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — заявил Келлог. Он не уточнил, какие территории имеет в виду.
Тем не менее Келлогг выразил сомнение в том, что Путин готов уменьшить военное присутствие России. По словам Келлогга, США могут усилить давление на Россию, нацеливаясь на ее якобы экономические уязвимости в секторе нефти и газа, пишет The Economic Times.
Штаты рассчитывают на применение строгих санкций для ослабления экономического потенциала России, что, по их мнению, должно вынудить Путина к принятию непростых решений, способных привести к мирному урегулированию. Келлогг также заявил, что Европа не будет участвовать в текущем цикле мирных переговоров, указав на провал Минского соглашения-2, где участие европейских государств не привело к конкретным результатам из-за недостаточности активных действий со стороны ключевых участников.
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