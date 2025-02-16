Зеленский несмотря ни на что поедет в Саудовскую Аравию, где встретятся Путин и Трамп

На Украине готовят визит украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, где могут пройти переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). Она добавила, что украинская делегация уже прибыла в королевство.
В ходе визита делегации запланированы встречи с местными предпринимателями для обсуждения инициатив в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, заключила Свириденко. Однако, по информации СМИ, Украина не приглашена на переговоры США и России в Саудовской Аравии. Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, в свою очередь, будет вовлечен в переговорный процесс, передает Pravda.Ru.
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