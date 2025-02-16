16 февраля 2025

Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украину не пригласили на переговоры
Украину не пригласили на переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон предложил Киеву сделку по доступу к полезным ископаемым Украины, однако не обещал допустить ее к переговорам между США и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению доступа к украинским редкоземельным минералам после конфликта. Они не гарантировали, что Украине будет разрешено участвовать в мирных переговорах между США и Россией», — говорится в материале агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать предложенное соглашение по отправке ресурсов Штатам, заявив, что это «не соответствует интересам суверенной страны». По его словам, подписание документа, который предоставляет США права на значительную часть еще не добытых минеральных ресурсов страны, неприемлемо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон предложил Киеву сделку по доступу к полезным ископаемым Украины, однако не обещал допустить ее к переговорам между США и Россией. Об этом сообщает Bloomberg. «США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению доступа к украинским редкоземельным минералам после конфликта. Они не гарантировали, что Украине будет разрешено участвовать в мирных переговорах между США и Россией», — говорится в материале агентства. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать предложенное соглашение по отправке ресурсов Штатам, заявив, что это «не соответствует интересам суверенной страны». По его словам, подписание документа, который предоставляет США права на значительную часть еще не добытых минеральных ресурсов страны, неприемлемо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...