Зеленский прилетел на переговоры в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе поездки он планирует обсудить освобождение украинских пленных, а также возможности инвестиций и экономического партнерства с руководством ОАЭ.
«Официальный визит в ОАЭ. Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.
Ранее с визитом в ОАЭ прибыл первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров. Президент Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи передал слова приветствия российскому коллеге Владимиру Путину и пожелал стране процветания.
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