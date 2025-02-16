16 февраля 2025

Зеленский прилетел на переговоры в ОАЭ

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Зеленский планирует обсуждать инвестиции и военнопленных
Зеленский планирует обсуждать инвестиции и военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе поездки он планирует обсудить освобождение украинских пленных, а также возможности инвестиций и экономического партнерства с руководством ОАЭ.

«Официальный визит в ОАЭ. Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Ранее с визитом в ОАЭ прибыл первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров. Президент Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи передал слова приветствия российскому коллеге Владимиру Путину и пожелал стране процветания.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе поездки он планирует обсудить освобождение украинских пленных, а также возможности инвестиций и экономического партнерства с руководством ОАЭ. «Официальный визит в ОАЭ. Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее с визитом в ОАЭ прибыл первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров. Президент Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи передал слова приветствия российскому коллеге Владимиру Путину и пожелал стране процветания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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