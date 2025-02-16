16 февраля 2025

«Коммерсант»: переговоры России и США пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

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Переговоры двух стран запланированы на Ближнем Востоке
Переговоры двух стран запланированы на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и США по украинскому кризису запланированы на вторник 18 февраля в Эр-Рияде. Встреча ожидается на высоком уровне с участием представителей обеих стран, включая госсекретаря США Марка Рубио и других высокопоставленных чиновников, сообщает «Коммерсант».

«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник [18 февраля]. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».

14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу по украинскому урегулированию в Саудовской Аравии. Он сообщал, что в ней будут участвовать «должностные лица высокого ранга» с российской и американской сторон, а также представители Украины.

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Переговоры между Россией и США по украинскому кризису запланированы на вторник 18 февраля в Эр-Рияде. Встреча ожидается на высоком уровне с участием представителей обеих стран, включая госсекретаря США Марка Рубио и других высокопоставленных чиновников, сообщает «Коммерсант». «Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник [18 февраля]. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта». 14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу по украинскому урегулированию в Саудовской Аравии. Он сообщал, что в ней будут участвовать «должностные лица высокого ранга» с российской и американской сторон, а также представители Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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