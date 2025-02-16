«Коммерсант»: переговоры России и США пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры между Россией и США по украинскому кризису запланированы на вторник 18 февраля в Эр-Рияде. Встреча ожидается на высоком уровне с участием представителей обеих стран, включая госсекретаря США Марка Рубио и других высокопоставленных чиновников, сообщает «Коммерсант».
«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник [18 февраля]. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».
14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу по украинскому урегулированию в Саудовской Аравии. Он сообщал, что в ней будут участвовать «должностные лица высокого ранга» с российской и американской сторон, а также представители Украины.
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