Трамп: встреча с Путиным в Саудовской Аравии рискует случиться очень скоро

Встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может произойти «очень скоро». Местом переговоров по вопросу мира на Украине станет Саудовская Аравия.
«Время не установлено. Но это может произойти очень скоро», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, когда будет встреча с президентом России в Саудовской Аравии.
Кроме того, Трамп счел, что российская сторона хочет разрешить конфликт «быстро». Также американский лидер выразил свое мнение о том, представляет ли Россия угрозу НАТО: «Нет, я не согласен, даже самую малость», — заключил Трамп.
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