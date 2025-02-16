16 февраля 2025

Трамп: встреча с Путиным в Саудовской Аравии рискует случиться очень скоро

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Трамп хочет лично встретиться с российским президентом
Трамп хочет лично встретиться с российским президентом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может произойти «очень скоро». Местом переговоров по вопросу мира на Украине станет Саудовская Аравия. 

«Время не установлено. Но это может произойти очень скоро», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, когда будет встреча с президентом России в Саудовской Аравии.

Кроме того, Трамп счел, что российская сторона хочет разрешить конфликт «быстро». Также американский лидер выразил свое мнение о том, представляет ли Россия угрозу НАТО: «Нет, я не согласен, даже самую малость», — заключил Трамп. 

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Встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может произойти «очень скоро». Местом переговоров по вопросу мира на Украине станет Саудовская Аравия.  «Время не установлено. Но это может произойти очень скоро», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, когда будет встреча с президентом России в Саудовской Аравии. Кроме того, Трамп счел, что российская сторона хочет разрешить конфликт «быстро». Также американский лидер выразил свое мнение о том, представляет ли Россия угрозу НАТО: «Нет, я не согласен, даже самую малость», — заключил Трамп. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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