16 февраля 2025

Трамп: Зеленского пригласят на переговоры по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что отсутствие переговоров навредит США
Трамп считает, что отсутствие переговоров навредит США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом глава американского государства заявил в ответ на вопрос журналистов.

«Он [Зеленский] будет вовлечен, да», — сказал Трамп журналистам, его слова транслировал Fox News. Дополнительно Трамп указал на интерес России к диалогу, отметив, что без переговоров возникла бы «большая проблема для США».

Американский президент выразил мнение, что проведение переговоров является критически важным для решения украинского кризиса. Отсутствие диалога могло бы привести к значительным трудностям не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Трамп также ожидает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным произойдут «очень скоро».

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Президент США Дональд Трамп подтвердил участие украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом глава американского государства заявил в ответ на вопрос журналистов. «Он [Зеленский] будет вовлечен, да», — сказал Трамп журналистам, его слова транслировал Fox News. Дополнительно Трамп указал на интерес России к диалогу, отметив, что без переговоров возникла бы «большая проблема для США». Американский президент выразил мнение, что проведение переговоров является критически важным для решения украинского кризиса. Отсутствие диалога могло бы привести к значительным трудностям не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Трамп также ожидает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным произойдут «очень скоро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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