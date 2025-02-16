Трамп: Зеленского пригласят на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом глава американского государства заявил в ответ на вопрос журналистов.
«Он [Зеленский] будет вовлечен, да», — сказал Трамп журналистам, его слова транслировал Fox News. Дополнительно Трамп указал на интерес России к диалогу, отметив, что без переговоров возникла бы «большая проблема для США».
Американский президент выразил мнение, что проведение переговоров является критически важным для решения украинского кризиса. Отсутствие диалога могло бы привести к значительным трудностям не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Трамп также ожидает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным произойдут «очень скоро».
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