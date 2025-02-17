Появилось видео первого в истории удара ВС РФ дроном на спутниковом управлении

Российские военные впервые атаковали ВСУ дроном на спутниковом управлении в районе населенного пункта Дачное (ДНР). Он пролетел 16 километров и сбросил боеприпасы весом 4,5 килограмма, а после вернулся на базу. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Впервые врага атакует тяжелый дрон-бомбардировщик на спутниковом управлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что БПЛА был создан силами неравнодушных людей и самих российских военных. Бойцы называют его «Кукушка».
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