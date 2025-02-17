Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов по качеству жизни

В 2024 году лидерами рейтинга регионов России по качеству жизни остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, говорится в исследовании, где было учтено 66 показателей. Эти регионы уже многие годы подряд занимают первые строчки рейтинга, значительно опережая другие субъекты РФ.
«Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от одного до 100)», — говорится в исследовании экспертов РИА Новости.
Регион, расположенный на четвертой позиции, демонстрирует результат чуть выше 76 баллов. Также в первую десятку включены Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Регионы первой десятки рейтинга отличаются высоким уровнем экономического развития, на их долю приходится около 50% общего валового регионального продукта субъектов России. В указанных регионах проживает 49,3 миллиона человек, что составляет примерно 34% населения всей страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва стала одним из лучших мировых городов. По его словам, еще «добавит динамики» столице РФ проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, передает «Национальная служба новостей».
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