Появилось видео аварии под Курганом, где вдребезги разбились машины

На трассе Курган-Тюмень в ДТП пострадали несколько автомобилей на повороте в деревню Белый Яр. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из участников происшествия.
«ДТП, которое произошло 16 февраля, на повороте на Белый Яр попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину.
ДТП с внедорожником и легковушкой произошел 16 февраля. Также в происшествии пострадал большегруз, улетевший в кювет. В соцсетях сообщалось, что в аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Они были доставлены в больницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!