16 февраля 2025

Появилось видео аварии под Курганом, где вдребезги разбились машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Белым Яром пострадали несколько машин
Под Белым Яром пострадали несколько машин Фото:

На трассе Курган-Тюмень в ДТП пострадали несколько автомобилей на повороте в деревню Белый Яр. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из участников происшествия. 

«ДТП, которое произошло 16 февраля, на повороте на Белый Яр попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину.

ДТП с внедорожником и легковушкой произошел 16 февраля. Также в происшествии пострадал большегруз, улетевший в кювет. В соцсетях сообщалось, что в аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Они были доставлены в больницу. 

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На трассе Курган-Тюмень в ДТП пострадали несколько автомобилей на повороте в деревню Белый Яр. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из участников происшествия.  «ДТП, которое произошло 16 февраля, на повороте на Белый Яр попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину. ДТП с внедорожником и легковушкой произошел 16 февраля. Также в происшествии пострадал большегруз, улетевший в кювет. В соцсетях сообщалось, что в аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Они были доставлены в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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