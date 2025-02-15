15 февраля 2025

«Машины разбились вдребезги»: страшная авария произошла рядом с Курганом. Фото, видео

Автомобили разбились вдребезги на дороге недалеко от Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии Фото:

Рядом с Курганом в Кетовском округе в аварии разбились автомобили. Куски машин разбросаны по асфальту. Об этом сообщили очевидцы с места ДТП.

«ДТП у поворота на Белый Яр», — сообщается в telegram-канале «Курган Новый». К посту прикреплены видео и фото с места аварии.

На видео ДТП можно рассмотреть, что внедорожник и легковушка имеют сильные повреждения. В кювете находится также большегрузный автомобиль.

Авария произошла в Кетовском округе
Авария произошла в Кетовском округе
Фото:

Агентство направило запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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Рядом с Курганом в Кетовском округе в аварии разбились автомобили. Куски машин разбросаны по асфальту. Об этом сообщили очевидцы с места ДТП. «ДТП у поворота на Белый Яр», — сообщается в telegram-канале «Курган Новый». К посту прикреплены видео и фото с места аварии. На видео ДТП можно рассмотреть, что внедорожник и легковушка имеют сильные повреждения. В кювете находится также большегрузный автомобиль. Агентство направило запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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