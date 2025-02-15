Полиция выясняет причины аварии
Рядом с Курганом в Кетовском округе в аварии разбились автомобили. Куски машин разбросаны по асфальту. Об этом сообщили очевидцы с места ДТП.
«ДТП у поворота на Белый Яр», — сообщается в telegram-канале «Курган Новый». К посту прикреплены видео и фото с места аварии.
На видео ДТП можно рассмотреть, что внедорожник и легковушка имеют сильные повреждения. В кювете находится также большегрузный автомобиль.
Авария произошла в Кетовском округе
Агентство направило запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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