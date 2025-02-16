16 февраля 2025
15 февраля 2025

Мэр Лошкин поставил на контроль ремонт на крупном перекрестке Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин потребовал держать на контроле ремонт на улицах Косарева и Кашириных
Алексей Лошкин потребовал держать на контроле ремонт на улицах Косарева и Кашириных Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поставил на контроль ремонт водопроводных сетей на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных, перекрытом 14 апреля. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии,

«По Косарева — Кашириных держите на контроле. Перекресток важен», — поручил Лошкин вице-мэру по горхозяйству Александру Астахову.

Как сообщил Астахов, ремонт осложняется большим количеством смежных сетей. Между временными камерами восстановят участок коллектора объемом порядка 50 метров. Вице-мэр также подчеркнул, что после восстановительных работ планируется укрепление покрытий, чтобы избежать осыпания грунта. Ситуация держится на особом контроле.

Движение пустили в объезд участка 14 февраля. Кроме улицы Косарева, также ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру».

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин поставил на контроль ремонт водопроводных сетей на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных, перекрытом 14 апреля. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии, «По Косарева — Кашириных держите на контроле. Перекресток важен», — поручил Лошкин вице-мэру по горхозяйству Александру Астахову. Как сообщил Астахов, ремонт осложняется большим количеством смежных сетей. Между временными камерами восстановят участок коллектора объемом порядка 50 метров. Вице-мэр также подчеркнул, что после восстановительных работ планируется укрепление покрытий, чтобы избежать осыпания грунта. Ситуация держится на особом контроле. Движение пустили в объезд участка 14 февраля. Кроме улицы Косарева, также ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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