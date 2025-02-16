Мэр Лошкин поставил на контроль ремонт на крупном перекрестке Челябинска

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поставил на контроль ремонт водопроводных сетей на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных, перекрытом 14 апреля. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии,
«По Косарева — Кашириных держите на контроле. Перекресток важен», — поручил Лошкин вице-мэру по горхозяйству Александру Астахову.
Как сообщил Астахов, ремонт осложняется большим количеством смежных сетей. Между временными камерами восстановят участок коллектора объемом порядка 50 метров. Вице-мэр также подчеркнул, что после восстановительных работ планируется укрепление покрытий, чтобы избежать осыпания грунта. Ситуация держится на особом контроле.
Движение пустили в объезд участка 14 февраля. Кроме улицы Косарева, также ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру».
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