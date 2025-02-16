16 февраля 2025

Главный памятник героям СВО в Перми установят 23 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония состоится в День защитника Отечества
Торжественная церемония состоится в День защитника Отечества Фото:

В Перми масштабный монумент участникам спецоперации установят в сквере у «Дома чекистов» 23 февраля. В открытии памятника примут участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. Участники: Д.Н. Махонин, губернатор Пермского края; Э.О. Соснин, глава города Перми», — говорится в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам.

Речь идет о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». 

Макет памятника
Макет памятника
Фото:

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В Перми масштабный монумент участникам спецоперации установят в сквере у «Дома чекистов» 23 февраля. В открытии памятника примут участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе правительства региона. «23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. Участники: Д.Н. Махонин, губернатор Пермского края; Э.О. Соснин, глава города Перми», — говорится в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам. Речь идет о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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