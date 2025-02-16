В Перми масштабный монумент участникам спецоперации установят в сквере у «Дома чекистов» 23 февраля. В открытии памятника примут участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе правительства региона.
«23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. Участники: Д.Н. Махонин, губернатор Пермского края; Э.О. Соснин, глава города Перми», — говорится в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам.
Речь идет о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог».
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