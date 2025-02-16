16 февраля 2025

Куйвашев взял на работу кандидата в министры: инсайд URA.RU подтвердился

Экс-зампредседателя РЭК Соболев назначен замминистра ЖКХ Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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К работе новый замминистра приступил 17 февраля
К работе новый замминистра приступил 17 февраля Фото:

Как и анонсировало URA.RU, бывший заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Александр Соболев стал первым замминистра энергетики и ЖКХ. Указ о его назначении на пост подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Постановляю назначить Соболева Александра Леонидовича на должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу с 17 февраля», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении URA.RU. С Соболевым заключили срочный контракт на год.

О том, что он займет пост первого замминистра, агентство сообщило 13 января. Тогда источник агентства в региональной власти допускал, что в дальнейшем Соболев может рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции. Пост первого замминистра стал вакантным в ноябре, когда уволился Игорь Чикризов. Он также является фигурантом уголовного дела против Смирнова.

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Как и анонсировало URA.RU, бывший заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Александр Соболев стал первым замминистра энергетики и ЖКХ. Указ о его назначении на пост подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Постановляю назначить Соболева Александра Леонидовича на должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу с 17 февраля», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении URA.RU. С Соболевым заключили срочный контракт на год. О том, что он займет пост первого замминистра, агентство сообщило 13 января. Тогда источник агентства в региональной власти допускал, что в дальнейшем Соболев может рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции. Пост первого замминистра стал вакантным в ноябре, когда уволился Игорь Чикризов. Он также является фигурантом уголовного дела против Смирнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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