Куйвашев взял на работу кандидата в министры: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, бывший заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Александр Соболев стал первым замминистра энергетики и ЖКХ. Указ о его назначении на пост подписал губернатор Евгений Куйвашев.
«Постановляю назначить Соболева Александра Леонидовича на должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу с 17 февраля», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении URA.RU. С Соболевым заключили срочный контракт на год.
О том, что он займет пост первого замминистра, агентство сообщило 13 января. Тогда источник агентства в региональной власти допускал, что в дальнейшем Соболев может рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции. Пост первого замминистра стал вакантным в ноябре, когда уволился Игорь Чикризов. Он также является фигурантом уголовного дела против Смирнова.
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