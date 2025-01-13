В обезглавленное свердловское министерство заводят загадочного чиновника

Первым замминистра ЖКХ Свердловской области станет Михаил Соболь

13 января 2025 в 21:18 Размер текста - 17 +

В кабинетах про новичка почти ничего не знают Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области стал или станет в ближайшее время зампредседателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Михаил Соболь, про которого в истеблишменте почти ничего не знают. Об этом URA.RU сообщил близкий к правительству источник. Соболь, по его данным, может в дальнейшем рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову. На сайте минЖКХ фамилии Соболя пока нет. Пост первого замминистра стал вакантным в начале декабря, когда уволился Игорь Чикризов. В августе его вызывали на допрос по делу арестованного другого замминистра — Андрея Кислицына. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов. Близкий к правительству собеседник агентства знает, что окончательного решения, кто станет министром, у губернатора Евгения Куйвашева на данный момент нет. Интересующимся темой чиновникам остается пока только развлекаться слухами и множественными версиями. За день от источников в разных домах власти корреспондент слышал фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова. Смирнов неожиданно подал в отставку 13 января. Он был министром с 2011 года. Большинство коллег Смирнова по кабмину шокированы решением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области стал или станет в ближайшее время зампредседателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Михаил Соболь, про которого в истеблишменте почти ничего не знают. Об этом URA.RU сообщил близкий к правительству источник. Соболь, по его данным, может в дальнейшем рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову. На сайте минЖКХ фамилии Соболя пока нет. Пост первого замминистра стал вакантным в начале декабря, когда уволился Игорь Чикризов. В августе его вызывали на допрос по делу арестованного другого замминистра — Андрея Кислицына. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов. Близкий к правительству собеседник агентства знает, что окончательного решения, кто станет министром, у губернатора Евгения Куйвашева на данный момент нет. Интересующимся темой чиновникам остается пока только развлекаться слухами и множественными версиями. За день от источников в разных домах власти корреспондент слышал фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова. Смирнов неожиданно подал в отставку 13 января. Он был министром с 2011 года. Большинство коллег Смирнова по кабмину шокированы решением.