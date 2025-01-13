В обезглавленное свердловское министерство заводят загадочного чиновника

Первым замминистра ЖКХ Свердловской области станет Михаил Соболь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В кабинетах про новичка почти ничего не знают Фото:

Первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области стал или станет в ближайшее время зампредседателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Михаил Соболь, про которого в истеблишменте почти ничего не знают. Об этом URA.RU сообщил близкий к правительству источник. Соболь, по его данным, может в дальнейшем рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову.

На сайте минЖКХ фамилии Соболя пока нет. Пост первого замминистра стал вакантным в начале декабря, когда уволился Игорь Чикризов. В августе его вызывали на допрос по делу арестованного другого замминистра — Андрея Кислицына. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов.

Близкий к правительству собеседник агентства знает, что окончательного решения, кто станет министром, у губернатора Евгения Куйвашева на данный момент нет. Интересующимся темой чиновникам остается пока только развлекаться слухами и множественными версиями. За день от источников в разных домах власти корреспондент слышал фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова.

Смирнов неожиданно подал в отставку 13 января. Он был министром с 2011 года. Большинство коллег Смирнова по кабмину шокированы решением.

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Первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области стал или станет в ближайшее время зампредседателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Михаил Соболь, про которого в истеблишменте почти ничего не знают. Об этом URA.RU сообщил близкий к правительству источник. Соболь, по его данным, может в дальнейшем рассматриваться в качестве полновесной замены ушедшему в отставку министру Николаю Смирнову. На сайте минЖКХ фамилии Соболя пока нет. Пост первого замминистра стал вакантным в начале декабря, когда уволился Игорь Чикризов. В августе его вызывали на допрос по делу арестованного другого замминистра — Андрея Кислицына. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов. Близкий к правительству собеседник агентства знает, что окончательного решения, кто станет министром, у губернатора Евгения Куйвашева на данный момент нет. Интересующимся темой чиновникам остается пока только развлекаться слухами и множественными версиями. За день от источников в разных домах власти корреспондент слышал фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова. Смирнов неожиданно подал в отставку 13 января. Он был министром с 2011 года. Большинство коллег Смирнова по кабмину шокированы решением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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