В Петербурге пройдет прощание с погибшим в ДТП священником

Прощание с настоятелем, иереем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Анатолием Першиным состоится 18 февраля. Отец Анатолий скончался в результате автомобильной аварии, произошедшей во Всеволожском районе Ленинградской области.
«18 февраля, во вторник, состоится прощание с нашим любимым батюшкой, настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще иереем Анатолием Першиным. Все желающие могут приехать проститься с отцом Анатолием», — пишет официальная группа храма святителя Василия Великого в Осиновой роще ВКонтакте.
Авария, унесшая жизнь отца Анатолия, произошла вечером 15 февраля. По предварительным данным, священник потерял управление над своим автомобилем Chrysler, что привело к столкновению с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте происшествия.
Все, кто желает проститься с отцом Анатолием, приглашаются в храм святителя Василия Великого 18 февраля. Расписание мероприятий следующее:
- 09:00 — Божественная литургия
- 10:30 — 12:30 — Отпевание
- 12:30 — 13:30 — Захоронение
- 13:30 — 15:00 — Поминки
Организаторы прощания обращают внимание на возможные изменения в расписании и обещают своевременно информировать обо всех корректировках.
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