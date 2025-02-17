В Петербурге пройдет прощание с погибшим в ДТП священником

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Священник погиб на месте происшествия
Священник погиб на месте происшествия Фото:

Прощание с настоятелем, иереем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Анатолием Першиным состоится 18 февраля. Отец Анатолий скончался в результате автомобильной аварии, произошедшей во Всеволожском районе Ленинградской области.

«18 февраля, во вторник, состоится прощание с нашим любимым батюшкой, настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще иереем Анатолием Першиным. Все желающие могут приехать проститься с отцом Анатолием», — пишет официальная группа храма святителя Василия Великого в Осиновой роще ВКонтакте. 

Авария, унесшая жизнь отца Анатолия, произошла вечером 15 февраля. По предварительным данным, священник потерял управление над своим автомобилем Chrysler, что привело к столкновению с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте происшествия.

Все, кто желает проститься с отцом Анатолием, приглашаются в храм святителя Василия Великого 18 февраля. Расписание мероприятий следующее:

  • 09:00 — Божественная литургия
  • 10:30 — 12:30 — Отпевание
  • 12:30 — 13:30 — Захоронение
  • 13:30 — 15:00 — Поминки

Организаторы прощания обращают внимание на возможные изменения в расписании и обещают своевременно информировать обо всех корректировках.

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Прощание с настоятелем, иереем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Анатолием Першиным состоится 18 февраля. Отец Анатолий скончался в результате автомобильной аварии, произошедшей во Всеволожском районе Ленинградской области. «18 февраля, во вторник, состоится прощание с нашим любимым батюшкой, настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще иереем Анатолием Першиным. Все желающие могут приехать проститься с отцом Анатолием», — пишет официальная группа храма святителя Василия Великого в Осиновой роще ВКонтакте.  Авария, унесшая жизнь отца Анатолия, произошла вечером 15 февраля. По предварительным данным, священник потерял управление над своим автомобилем Chrysler, что привело к столкновению с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте происшествия. Все, кто желает проститься с отцом Анатолием, приглашаются в храм святителя Василия Великого 18 февраля. Расписание мероприятий следующее: Организаторы прощания обращают внимание на возможные изменения в расписании и обещают своевременно информировать обо всех корректировках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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