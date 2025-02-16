Антициклон принесет челябинцам 30-градусные морозы

17 февраля 2025 в 12:04 Размер текста - 17 +

Сильные морозы придут на смену снегопадам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы. О приходе антициклона с сопутствующим сильным похолоданием предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «До конца недели регион будет под влиянием обширного антициклона. В середине недели морозы усилятся и местами могут достигнуть 30 градусов и ниже», — отметили метеорологи. Синоптики рассказали, что сегодня, 17 февраля, осадки еще возможны, но циклон уходит с территории региона и уже во вторник снегопады закончатся. На область наступают морозы со средней температурой около 25 градусов ниже нуля. До конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Из-за сложных процессов внутри антициклона предполагаются большие суточные перепады температур. Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы. О приходе антициклона с сопутствующим сильным похолоданием предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «До конца недели регион будет под влиянием обширного антициклона. В середине недели морозы усилятся и местами могут достигнуть 30 градусов и ниже», — отметили метеорологи. Синоптики рассказали, что сегодня, 17 февраля, осадки еще возможны, но циклон уходит с территории региона и уже во вторник снегопады закончатся. На область наступают морозы со средней температурой около 25 градусов ниже нуля. До конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Из-за сложных процессов внутри антициклона предполагаются большие суточные перепады температур. Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов.