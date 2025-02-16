16 февраля 2025

Антициклон принесет челябинцам 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, дым, котельная, холод, зима, пар, мороз, туман
Сильные морозы придут на смену снегопадам Фото:

В предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы. О приходе антициклона с сопутствующим сильным похолоданием предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«До конца недели регион будет под влиянием обширного антициклона. В середине недели морозы усилятся и местами могут достигнуть 30 градусов и ниже», — отметили метеорологи.

Синоптики рассказали, что сегодня, 17 февраля, осадки еще возможны, но циклон уходит с территории региона и уже во вторник снегопады закончатся. На область наступают морозы со средней температурой около 25 градусов ниже нуля.

До конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Из-за сложных процессов внутри антициклона предполагаются большие суточные перепады температур. Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов.

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В предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы. О приходе антициклона с сопутствующим сильным похолоданием предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «До конца недели регион будет под влиянием обширного антициклона. В середине недели морозы усилятся и местами могут достигнуть 30 градусов и ниже», — отметили метеорологи. Синоптики рассказали, что сегодня, 17 февраля, осадки еще возможны, но циклон уходит с территории региона и уже во вторник снегопады закончатся. На область наступают морозы со средней температурой около 25 градусов ниже нуля. До конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Из-за сложных процессов внутри антициклона предполагаются большие суточные перепады температур. Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение из-за 29-градусных морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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